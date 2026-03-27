Iván Ania, tras la el amargo empate ante el Mirandés: "Tenemos que perder el miedo a fallar"

Ni por arriba, ni por abajo, ni con dos goles de ventaja ni enfrentándose al colista de la categoría de plata. Ni tampoco por orgullo, ni por mera inercia. Lo del Córdoba CF con la victoria se ha convertido en un divorcio absoluto. A todos los niveles, a todos los estratos. Porque sufrió el bloque de Iván Ania para sacar un punto -el primero que suma en siete jornadas- frente al Mirandés en El Arcángel (2-2), al que llegó a casi dejar doblegado poco después del descanso y frente al que, algo al trantrán, no le faltó demasiado para acabar pidiendo la hora. Y como resultado: otro oscuro episodio más que sumar a la crisis blanquiverde, una sin precedentes.

«Tenemos que perder el miedo a fallar, sé que es difícil en esta situación, tenemos que liberarnos, volver a ser nosotros mismos, desde el punto de vista individual y colectivo», afirmó el técnico asturiano tras el encuentro.

A ocho del «objetivo»

Como balance, hasta los 42 puntos avanza el combinado cordobés, que no alimentaba su casillero desde que el pasado 14 de febrero lograse imponerse al Leganés en casa. Desde la entidad, lo tienen claro: el objetivo -ese que hace unas fechas se planteaba casi como chascarrillo- está a ocho puntos, en la franja de los 50. La que marca la permanencia virtual. «Decepción. Nos habíamos puesto 2-0. Regalamos un punto. Llegamos, al palo, al larguero... Pero nos faltó mucha más presencia en el área. Cuando no vamos con el marcador a favor, a veces nos volvemos desordenados. Nos vamos con una sensación de que, por una parte se rompe la dinámica de derrotas, pero por otra, queríamos ganar y no ha sido posible»

La traducción inmediata es abrir la jornada número 32 del calendario mirando más por el retrovisor que por la luna delantera… «Quedan diez jornadas, queda mucho. Necesitamos recuperarnos, asumir que no estamos dando nuestra mejor versión, pero que la vamos a recuperar», indicó. «La mejor manera de liberarse es una victoria. Espero que en Coruña podamos dar nuestra mejor versión», apuntó seguidamente.

«Cuando íbamos 2-0 tenía en el pensamiento que era fundamental terminar con victoria y dejando una portería a cero, que la necesitamos. No hemos sido capaces en la segunda vuelta. Le pido al equipo competir, ser competitivos, en todo lo que significa. A partir de ahí, será más fácil todo. El primer objetivo siempre fue la salvación, estamos a ocho puntos de esos 50 puntos, que a lo mejor no son necesarios. Ahora mismo, estamos en el momento en el que tenemos que decidir hacia dónde mirar», afirmó.

Iván Ania, durante un lance del Córdoba CF-Mirandés. / A.J. GONZÁLEZ

Nombres propios

La cita frente al cuadro burgalés también fue la del regreso de Rubén Alves, de vuelta al ruedo -y al once- tras cuatro meses de ausencia, desde que cayera lesionado allá por el mes de diciembre ante el Eibar. «Rubén estuvo muy bien, muy sólido. Hizo muy buen partido, tanto ofensivamente como defensivamente. En la línea que todos conocemos de él. Ganador de duelos, de juego aéreo, era capaz de amenazar y salir cuando tenían solo un punta. Hizo un partido muy serio y bueno», analizó.

También tuvo tiempo para repasar la actuación de otra tanda de piezas del esquema: Jacobo, Dalisson e igualmente Adilson Mendes -lesionado, a la espera de pruebas-. «Jacobo es fundamental en el equipo, juega en muchas posiciones, trabaja defensivamente. Cuando no está acertado, valoro mucho todo lo que le da al equipo defensivamente. Los números son incuestionables y, para mí, es un jugador imprescindible», reivindicó. «Dalisson, en la línea de lo que esperábamos de él. Dinámico, entró en juego, saltó a la primera presión, condicionó bastante al central. Hizo un partido bueno, le faltó, quizá, tener más presencia en el área rival», apostilló.