Diego Bri y el momento del Córdoba CF: "Buscamos respuestas. Quiero que la afición sepa que no es un tema de actitud"

Con la sinceridad por bandera compareció Diego Bri, autor del primer tanto de la noche, tras el duelo entre el Córdoba CF y el Mirandés en El Arcángel (2-2), una cita que inició con buena cara, tras la diana del ilicitano, pero que avanzada la segunda mitad se acabó transformando en algo parecido a una pesadilla. No se consumó, pero tampoco le faltó tanto. Al término de la cita, el atacante, ahora reconvertido a la lateral, repasó el momento actual, reivindicando la unión del plantel y, de paso, su complejo encaje emocional en su nuevo -ya no tanto- hábitat: la defensa. «Este mes y medio que llevamos está siendo difícil. Sensación agridulce, solo queda levantarse. Buscamos respuestas, tratamos de mejorar cada día. Quiero que la afición sepa que no es tema de actitud, de no querer. Ahora mismo no están saliendo las cosas, pero se está intentando. Somos una familia, lo estamos intentando. Es cuestión de tiempo que llegará una victoria», afirmó.

«Hay que mejorar muchas cosas, tácticamente y de actitud, de momentos del partido, de cuando nos marcan, el cómo reaccionar. Poder conseguir esa portería a cero, es algo que hay que mejorar mucho. El sistema, hay momentos en los que nos perjudica, pero gracias a este sistema hemos ganado muchos partidos. Ahora no es el caso, pero no creo que no sea por eso, puede ser cabeza, por talento...», analizó.

«A mí me gusta ser extremo»

En clave individual, el futbolista cedido por el Atlético de Madrid reconoció que navega por aguas especialmente densas desde su traslado forzoso a la zaga, ante la oleada de bajas. Y ahora, con opciones naturales en el banquillo (Vilarrasa), Iván Ania sigue apostando por sus servicios: «Al acabar la temporada, ya hablaré con el club, con mi agente. Me siento más cómodo como extremo, es obvio, llevo jugando toda la vida allí. Yo lo que quiero jugar, no tengo problema, pero obviamente a mí me gusta ser extremo. Estoy intentando mejorar mi faceta defensiva, no la había trabajado mucho. Lo estoy intentando hacer bien, creo que lo hago. Cada día trato de mejorar. Es cuestión de querer y lo estamos queriendo», admitió.