Uno a uno
Diego Bri, el mejor de un Córdoba CF que volvió a sumar suspensos ante el Mirandés
El lateral blanquiverde anotó el primer tanto y firmó una gran primera parte, pero sufrió demasiadas rémoras entre sus compañeros
ÍKER ÁLVAREZ (5)
Una mano
Una parada de mérito en los inicios de partido que hubiera sido letal. Adivinó el lanzamiento en el penalti
CARLOS ALBARRÁN (4)
Gris
Ni hacia arriba ni hacia abajo. Muy lejos del lateral que parecía correr sobre un carril a la derecha. Dudas.
XAVI SINTES (3)
Desconocido
A años luz del jugador que brilló en diciembre o enero, sin ir más lejos. Penalti tonto y en ocasiones, descolocado.
RUBÉN ALVES (5)
Significativo
Tras meses ‘lesionado’, firmó la mejor actuación de un central blanquiverde en los últimos meses.
DIEGO BRI (6)
El mejor
Una gran primera parte, con gol, casi asistencia y siendo un incordio sin sufrir atrás. Luego, bajó.
ISMA RUIZ (4)
A menos
Empezó bien en líneas generales, pero transmitió perder el control en el último cuarto de partido.
PEDRO ORTIZ (2)
Mal
Pareció que sobre el campo de El Arcángel ‘jugó’ su holograma. No intervino en ninguna ejecución del equipo.
CARRACEDO (5)
Fallón
Lo intentó, al menos, aunque en la mayoría de las ocasiones errando el último pase. A años luz de su mejor imagen.
JACOBO (3)
Tampoco
Al igual que otros muchos compañeros no está. Falto de concentración y, en ocasiones, errático.
DALISSON (4)
Esfuerzo
Se le reconoce el esfuerzo, y en ocasiones, su presencia en ataque, pero fue insuficiente.
ADRI FUENTES (5)
Gol
Aprovechó el regalito del rival para anotar el segundo gol para su equipo. Algún detalle más de nivel.
THEO (5) Casi gol.
GOTI (5) Balón al larguero.
GUARDIOLA (4) Poco.
ADILSON (5) Reactivo con mala suerte.
KEVIN (-) Otra madera.
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