Dani Requena debuta con la sub-21 y hace historia para el Córdoba CF 35 años después

Dani Requena ya forma parte de una página destacada en la historia reciente del Córdoba CF. El centrocampista blanquiverde debutó con la selección española Sub-21 en la contundente victoria lograda por el combinado nacional ante Chipre (0-7), un triunfo que consolida a España como líder intratable del grupo A de clasificación para el Europeo.

El futbolista del Córdoba CF saltó al terreno de juego en el minuto 54, justo cuando el conjunto dirigido por David Gordo dominaba por 0-2. A partir de ese momento, la selección española desató toda su pegada ofensiva y firmó cinco tantos más hasta completar una goleada incontestable en Larnaca.

Con su participación, Requena se convirtió en el primer jugador del Córdoba CF que viste la camiseta de la sub-21 en los últimos 35 años. Hay que remontarse hasta Rafa Berges para encontrar el precedente de un futbolista blanquiverde en la selección española de esta categoría, un dato que refuerza aún más la relevancia del paso dado por el joven centrocampista.

Una segunda parte demoledora

España cimentó su victoria con una actuación coral y una segunda parte demoledora. Gonzalo García firmó un doblete, mientras que Fer López, Eliezer Mayenda, Adrián Niño y Joel Roca completaron la nómina de goleadores. El primer tanto del encuentro llegó además con fortuna para los españoles, después de una acción desafortunada de la zaga chipriota que terminó con un gol en propia puerta.

Más allá del abultado marcador, el encuentro dejó la sensación de superioridad total del conjunto español, que volvió a exhibir su enorme potencial ofensivo. Tras un inicio con menos claridad de la esperada, el equipo fue encontrando espacios y acabó arrasando a su rival, especialmente en un segundo tiempo en el que Chipre no pudo contener el vendaval atacante.

Dani Requena, segundo derecha, en la celebración de uno de los siete goles marcados por España. / RFEF

Requena entra en el campo

La entrada de Dani Requena coincidió precisamente con ese tramo de mayor contundencia de España. Su estreno internacional llegó en un escenario ideal, con el partido encarrilado y con una selección lanzada hacia una goleada que refuerza todavía más su condición de favorita en esta fase de clasificación.

El mediocentro cordobesista suma así un hito de enorme valor tanto a nivel personal como para el propio Córdoba CF, que vuelve a tener representación en la Sub-21 más de tres décadas después, un reconocimiento al crecimiento del jugador y una noticia de gran calado para la entidad blanquiverde, que ve cómo uno de sus talentos jóvenes se abre paso también en el escaparate internacional.

España, por su parte, mantiene un paso firme en el grupo A, con pleno de victorias, 24 goles a favor y un liderato cada vez más sólido antes de su próximo compromiso ante Kosovo, a disputar el próximo día 31 a las 20.30 horas en Alcalá de Henares.