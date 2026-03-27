En Directo
Fútbol | 32ª jornada de Liga en Segunda División
Córdoba CF-Mirandés, en directo | Los blanquiverdes buscan zanjar su crisis
Los de Iván Ania reciben al colista con la idea de dejar atrás su racha de seis derrotas consecutivas en LaLiga Hypermotion
El Córdoba CF vuelve a la acción este viernes con un duelo de necesidades cruzadas ante el colista Mirandés. Los de Iván Ania, que vienen de caer estrepitosamente en Burgos (4-0), planean hacerse fuertes en El Arcángel ante el equipo con más urgencias de la categoría, que buscará lo propio, tras imponerse al Valladolid semana atrás, para acercarse a la permanencia. Seis derrotas consecutivas acumula el bloque cordobés, eso sí, por lo que la tensión también se palpa de forma ostensible desde el bando anfitrión para este encuentro.
Fuentes Molina, el árbitro
El colegiado valenciano Andrés Fuentes Molina estará a cargo de la cita. Contará con el canario Raúl Martín González en el VAR.
Abultada victoria para la España sub-21 de Requena
Desde otro perfil, el que también causa ausencia es Dani Requena, convocado con la selección española sub-21, que ya ha zanjado su primer duelo de los dos programados para el equipo dirigido por David Gordo. En este primer pleito, La Roja se impuso con claridad, por 0-7, a Chipre en Larnaca. El granadino no fue titular, aunque acabó disputando 37 minutos de cita, tras relevar al futbolista del Barcelona Marc Bernal en la segunda mitad del choque.
Numerosas bajas en los blanquiverdes
Se amplió el parte de bajas en vísperas del cruce desde el lado cordobés. No estará Álvaro Trilli, con molestias desde la sesión del pasado miércoles, al igual que los lesionados Juan María Alcedo y Franck Fomeyem. De hecho, tampoco Carlos Marín, aún aquejado del fuerte golpe que sufrió hace dos jornadas ante el Sanse en El Arcángel.
Once inicial del Mirandés
También conocemos ya la alineación visitante. El Mirandés sale con:
Juanpa, Medrano, Cabello, Selvi Clua, Bauzà, Diego Sia, Juan Gutiérrez, Tamarit, Javi Hernández, El Jebari y Carlos Fernández.
Alineación del Córdoba CF
¡Y ya tenemos once inicial del Córdoba CF! Iván Ania apuesta por:
Iker Álvarez bajo palos, con Xavi Sintes y Rubén Alves en el eje de la zaga, junto a Carlos Albarrán y Diego Bri en los laterales. En mediocampo, se mantiene Isma Ruiz, ahora con Pedro Ortiz como acompañante y Jacobo en el enganche. En banda izquierda aparece Dalisson de Almeida -que bien podría permutar su sitio con el madrileño-, mientras que en la derecha tiene continuidad Christian Carracedo. También repite en punta Adrián Fuentes.
Los márgenes en la tabla
Porque el Córdoba CF, aún con todo, mantiene márgenes más que manejables respecto a la zona de peligro. Diez puntos lo separan del descenso, delimitado por el Huesca, que suma 31 actualmente. Sin embargo, la zona de play off, a la que aspiraba engancharse hace tan solo unas semanas -y lo tenía muy de cara-, se ve ahora a otros nueve puntos de distancia.
Una racha preocupante
Y es que atraviesa el club cordobés la peor dinámica de resultados de su historia en LaLiga Hypermotion, con cero de los últimos 18 puntos en juego en el bolsillo. La última muestra, quizá la más preocupante, tuvo lugar en El Plantío, donde el Burgos apenas tuvo que despeinarse para endosar un serio correctivo (4-0) a un inoperante bloque blanquiverde. Con el plan en entre dicho, rendimientos individuales en el foco e incluso la figura del entrenador a debate, la cita de hoy se antoja más una final anticipada por el contexto que por las necesidades reales...
¡Ya estamos por aquí!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, este Viernes de Dolores para contarles todo sobre el choque entre el Córdoba CF y el Mirandés que arranca a partir de las 19.00 horas en El Arcángel. Duelo de impacto y necesidades encontradas el que se presenta para los de Iván Ania, que tras seis derrotas consecutivas -y con ello prácticamente haberse despedido de cualquier objetivo más allá de la permanencia- reciben al colista de LaLiga Hypermotion en busca de un triunfo que cambie le paso. Lo mismo busca el conjunto jabato, aunque al contrario, tras imponerse hace una semana al Valladolid y aspirar ahora a encadenar otra victoria que aporte oxígeno en la lucha por salir del descenso. ¡Comenzamos!
- Semana Santa en Córdoba: caen las reservas en hoteles y restaurantes, pero las casas rurales resisten
- El Ayuntamiento de Córdoba abre en breve el plazo para inscribirse en sus rutas guiadas gratuitas para mayores de 60 años
- El cadáver hallado en el entorno de la Torre de la Barca podría ser el del cordobés desaparecido hace un mes
- Los próximos barrios de Córdoba donde las viviendas ya deberán tener los dormitorios más grandes
- La Legión acompaña en Córdoba al Señor de la Caridad en su vía crucis del Viernes Santo: horario e itinerario
- El pueblo de Córdoba que se quedó sin costaleros, pero logró resucitar su Semana Santa: 'Se vino abajo
- La pro-hermandad de la Salud sale en procesión el Jueves de Pasión por las calles de Córdoba: horario e itinerario completo
- Vía crucis, besamanos y besapiés: la agenda completa del Viernes de Dolores en Córdoba para este año