Córdoba CF-Mirandés, en directo | Los blanquiverdes buscan zanjar su crisis

¡Ya estamos por aquí!

¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, este Viernes de Dolores para contarles todo sobre el choque entre el Córdoba CF y el Mirandés que arranca a partir de las 19.00 horas en El Arcángel. Duelo de impacto y necesidades encontradas el que se presenta para los de Iván Ania, que tras seis derrotas consecutivas -y con ello prácticamente haberse despedido de cualquier objetivo más allá de la permanencia- reciben al colista de LaLiga Hypermotion en busca de un triunfo que cambie le paso. Lo mismo busca el conjunto jabato, aunque al contrario, tras imponerse hace una semana al Valladolid y aspirar ahora a encadenar otra victoria que aporte oxígeno en la lucha por salir del descenso. ¡Comenzamos!