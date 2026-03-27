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Fútbol | 32ª jornada de Liga en Segunda División

Córdoba CF-Mirandés, en directo | Los blanquiverdes buscan zanjar su crisis

Los de Iván Ania reciben al colista con la idea de dejar atrás su racha de seis derrotas consecutivas en LaLiga Hypermotion

Lance de una sesión de trabajo del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva.

Lance de una sesión de trabajo del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

El Córdoba CF vuelve a la acción este viernes con un duelo de necesidades cruzadas ante el colista Mirandés. Los de Iván Ania, que vienen de caer estrepitosamente en Burgos (4-0), planean hacerse fuertes en El Arcángel ante el equipo con más urgencias de la categoría, que buscará lo propio, tras imponerse al Valladolid semana atrás, para acercarse a la permanencia. Seis derrotas consecutivas acumula el bloque cordobés, eso sí, por lo que la tensión también se palpa de forma ostensible desde el bando anfitrión para este encuentro.

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