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El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras el partido frente al Mirandés

El equipo de Iván Ania se deja igualar un 2-0 y confirma su derrumbe psicológico de las últimas semanas tras sumar un solo punto ante el colista, Mirandés

Mikel Goti se lamenta de una ocasión fallada por el Córdoba CF ante el Mirandés.

Mikel Goti se lamenta de una ocasión fallada por el Córdoba CF ante el Mirandés. / A.J. GONZÁLEZ

Ignacio Luque

Ignacio Luque

Córdoba

El Córdoba CF mantuvo su crisis. Si bien el equipo de Iván Ania logró un punto en El Arcángel después de seis derrotas consecutivas, ese punto lo logró ante el colista de la Segunda División, un Mirandés que pudo llevarse los tres puntos y que mantiene el campo blanquiverde como su particular jardín, ya que en su sexta visita sigue sin conocer la derrota. Al equipo cordobesista se le puso de cara el partido con el primer gol de Diego Bri (min. 12), con el que se llegó al descanso. Luego, Adri Fuentes aprovechó un regalo jabato y puso el 2-0 que hacía presagiar lo mejor para los blanquiverdes. Sin embargo, en seis minutos el Mirandés logró la igualada. Primero, con un npenalti de Sintes sobre Unax, y luego, con un gol de Carlos Fernández tras otra buena jugada de Unax. Los locales intentaron reaccionar y se toparon dos veces con la madera, pero pagaron su mal momento deportivo.

Sistema de competición

La Segunda División se organiza a través de un campeonato de liga de 42 jornadas, donde los equipos acumulan puntos según sus resultados, dando forma a la clasificación final una vez completado el calendario.

Al concluir la fase regular, los dos primeros clasificados consiguen el ascenso directo a Primera División. Mientras tanto, los equipos que finalizan en tercera, cuarta, quinta y sexta posición acceden al play off de ascenso, del que saldrá el tercer conjunto que logra subir de categoría. En la parte baja de la tabla, los cuatro últimos descienden a Primera Federación.

La presente temporada de LaLiga Hypermotion comenzó el 15 de agosto y se prolongará hasta el 31 de mayo. A lo largo de este periodo se disputan los 462 partidos correspondientes a la fase regular. Una vez finalizada, la fase de promoción de ascenso arranca una semana más tarde.

El {"anchor-link":"true"} de ascenso se desarrolla mediante eliminatorias a doble partido. En cada cruce, el equipo con peor posición en la liga actúa como local en la ida, mientras que el mejor clasificado juega la vuelta en su estadio. Si tras los 180 minutos, y una eventual prórroga, persiste el empate en el global, no se recurre a los penaltis: la eliminatoria se resuelve a favor del equipo mejor clasificado en la fase regular, gracias a la ventaja deportiva.

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El cuadro de emparejamientos queda establecido de la siguiente manera: el tercer clasificado se enfrenta al sexto, y el cuarto al quinto en las semifinales. Los vencedores de ambas eliminatorias acceden a una final, también a doble partido. El ganador de esta final obtiene la tercera plaza de ascenso a Primera División para la temporada 2026-2027.

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