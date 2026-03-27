Córdoba CF-CD Mirandés: altas, bajas y posibles onces para el partido en El Arcángel

Diferente semana, pero con la misma obligación: ganar para salir de una racha negativa de seis partidos saldados con el mismo número de derrotas. Este viernes, el Córdoba CF recibe a las 19.00 horas al Mirandés, un conjunto que cierra la tabla en la Liga pero que viene de derrotar al Valladolid.

Como balance, aparece ahora el conjunto blanquiverde en la duodécima plaza, con 41 puntos, catorce más que su rival en el partido que va a abrir la 32ª jornada en la Liga Hypermotion.

Las dos enfermerías

En clave médica, los lesionados Alberto Marí -intervenido hace apenas una semana- y Pablo López no serán de la partida en el Mirandés. Iván Ania tendrá las bajas por lesión del portero Carlos Marín, el central Fomeyem y los laterales Trilli y Juan María Alcedo. La quinta será Dani Requena al estar convocado con la selección española sub 21.

Dalisson y Adri Fuentes pugnan por un balón. / CCF

Alineaciones probables

Así las cosas, estos son los dos posibles onces de cara al choque de este viernes en El Arcángel:

Córdoba CF: Iker Álvarez, Albarrán, Xavi Sintes, Rubén Alves, Vilarrasa, Pedro Ortiz, Isma Ruiz, Theo Zidane, Adilson Mendes, Jacobo y Adrián Fuentes.

Iker Álvarez, Albarrán, Xavi Sintes, Rubén Alves, Vilarrasa, Pedro Ortiz, Isma Ruiz, Theo Zidane, Adilson Mendes, Jacobo y Adrián Fuentes. CD Mirandés: Juanpa, Toni Tamarit, Juan Gutiérrez, Cabello, Medrano, Selvi Clua, Diego Sia, Javi Hernández, El Jebari y Carlos Fernández.

El encuentro lo dirigirá el valenciano Andrés Fuentes Molina, con Raúl Martín González en el VAR.