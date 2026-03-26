Iván Ania: "Ahora me siento más respaldado todavía"

Iván Ania compareció ante la prensa en la previa del partido ante el Mirandés con un mensaje claro: competir, ganar y cortar cuanto antes la dinámica negativa de resultados que arrastra el Córdoba CF. El técnico blanquiverde reconoció el mal momento del equipo, pero se mostró convencido de que la reacción pasa por mantener la calma, recuperar la presión alta y reforzar la confianza del vestuario.

“Mañana competir, intentar ganar y romper la dinámica negativa que llevamos en cuanto a resultados”, resumió el entrenador, que insistió en que el equipo debe afrontar el encuentro “desde la confianza, desde el creer, desde la ambición y desde la humildad”. También aseguró, ante la posibilidad de que llegue una destitución si se alarga la crisis de resultados que "si antes me sentía respaldado, ahora me siento más respaldado todavía".

En el capítulo de bajas, Ania confirmó que el Córdoba tendrá cuatro ausencias. A las ya conocidas de Fomeyem, Juan María Alcedo y Carlos Marín, se suma la de Trilli, que notó molestias en el isquiotibial en el último entrenamiento y no estará disponible. Pese a ello, el técnico no contempla soluciones drásticas en el lateral derecho, donde mantendrá su confianza en Carlos Albarrán. “Tenemos a Albarrán, un jugador de garantías”, señaló.

Iván Ania, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

El aspecto mental

Ania recordó que antes de llegar la racha de derrotas "el equipo tenía una confianza brutal en sí mismo. Sin embargo, estas cosas pasan en el fútbol. Hay que llegar al partido con una mentalidad positiva, pensando en que hay que competir y en que hay cosas que estamos haciendo bien".

El Córdoba CF se encuentra ahora en la peor racha de su historia en Primera, un aspecto que aseguró Ania desconocer. Asegura que afronta esta situación "desde la tranquilidad de creer en lo que hago. Intento transmitir positividad".

El entrenador quiso poner también el foco en el aspecto mental, al que concedió un peso decisivo en este tramo delicado del curso. “Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos”, afirmó, al tiempo que pidió no caer en una dinámica autodestructiva. En ese sentido, defendió que el equipo sigue haciendo cosas bien pese a los malos resultados y recordó, por ejemplo, que en los dos últimos partidos ha generado un volumen ofensivo notable, hasta el punto de haber sacado 31 saques de esquina. "No hemos marcado gol en los últimos dos partidos pero hemos sacado 31 córners", dijo".

Sin cambios drásticos en el aspecto táctico

Ania también rechazó de plano un giro táctico radical. No contempla variar el modelo ni introducir un sistema con cinco defensas, ya que entiende que la plantilla está construida para una idea concreta y que modificarla ahora sería contraproducente. Su intención pasa por ajustar, no por romper con todo lo anterior. “No voy a tirar todo lo que hicimos meses atrás y arrancar de cero”, dejó claro. "Hay que ajustar cosas pero no cambiarlo todo", apuntó.

Para el técnico, una de las claves del bajón está en la pérdida de solidez defensiva. Recordó que antes del partido de Almería el equipo se estaba mostrando firme atrás, mientras que en las últimas seis jornadas ha encajado 19 goles, una cifra que considera incompatible con las opciones reales del Córdoba de sacar partidos adelante. “Necesitamos cerrar la portería”, advirtió.

La recuperación de la presión

En esa línea, explicó que el Córdoba debe recuperar una de sus señas de identidad: la presión. Según Ania, el equipo necesita volver a sentirse reconocible en campo rival, con un nivel de activación alto y la capacidad de ahogar al adversario, tal y como hizo durante gran parte de la temporada. A su juicio, ahí está una de las bases para reencontrarse con la victoria. "Tenemos que recuperar la presión para sentirnos cómodos, como la hicimos en 21 jornadas". También apuntó que "necesitamos estar activados en la presión para así también más activados con balón".

También se refirió al Mirandés como un rival que, al igual que el Córdoba, puede encontrar en este choque un punto de inflexión. De hecho, recordó que el partido de la primera vuelta ante el conjunto rojillo supuso un impulso importante para los suyos, ya que a partir de aquella victoria enlazaron una de sus mejores rachas del campeonato. Ahora espera que vuelva a repetirse el mismo escenario.

En cuanto al ambiente que rodea al equipo, con críticas crecientes en redes sociales y en el entorno, Ania insistió en la necesidad de limpiar la cabeza de los futbolistas y protegerles anímicamente. Explicó que la gestión del grupo en este momento exige tratar a cada jugador de forma diferente, según sus necesidades, con más cercanía en unos casos y dejando espacio en otros. "Intento incidir en las cosas que se están haciendo bien. "Lo de ahora es una situación mental, pues somos los mismos de hace unas semanas, la gestión del grupo ahora es clave".

El entrenador del Córdoba CF señaló que el mejor preparador físico de un equipo es "el resultado, si vas ganando vuelas y si vas perdiendo no andas ni para atrás".

El trabajo psicológico

Por último, el técnico admitió que el trabajo psicológico puede ayudar de manera individual, aunque se mostró más escéptico respecto a su efecto en dinámicas colectivas. En cualquier caso, su mensaje final fue de serenidad y convicción: el Córdoba necesita competir mejor, recuperar su energía y reencontrarse con la versión que le permitió rendir durante buena parte del curso.