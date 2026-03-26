Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF-CD Mirandés

De vuelta al verde. El Córdoba CF vuelve a la carga este viernes con el partido que disputará a partir de las 19.00 horas en El Arcángel ante el CD Mirandés, el colista de la liga. Con seis derrotas consecutivas en su mochila, la última ante el Burgos, los de Ania intentarán salir del mal momento deportivo en que se encuentran.

El encuentro podrá ser seguido en directo a través de las distintas plataformas integradas en LaLiga Hypermotion TV. La retransmisión principal correrá a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, titulares de los derechos audiovisuales del campeonato. Asimismo, el partido estará accesible mediante los paquetes de operadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video. Por otro lado, el grupo MásMóvil facilitará el acceso a la emisión a través de sus marcas Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. En el ámbito local, PTV Telecom seguirá distribuyendo la señal mediante Zapi, un servicio disponible bajo suscripción mensual.

Iván Ania da instrucciones en un entrenamiento. / Manuel Murillo

Un pulso entre dos equipos en crisis

En términos de rendimiento, este domingo se cruzarán en tierras burgalesas dos equipos en un mal momento. Los blanquiverdes vienen en su peor momento del curso -también de su época reciente-. El bloque burgalés cierra la tabla y tiene cada vez más cerca el descenso, si bien viene de ganarle al Real Valladolid.

El partido estará dirigido por Andrés Fuentes Molina, un valenciano que afronta la cuarta campaña en Segunda División. En tres ocasiones ha dirigido a los cordobeses, con un balance de un empate, una victoria y una derrota. Junto a él, en la sala VOR estará Raúl Martín González.