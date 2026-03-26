Actualidad blanquiverde
Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF-CD Mirandés
La trigésimo segunda jornada de Liga en Segunda División para los blanquiverdes podrá ser seguida a través de una amplia variedad de teleoperadores
De vuelta al verde. El Córdoba CF vuelve a la carga este viernes con el partido que disputará a partir de las 19.00 horas en El Arcángel ante el CD Mirandés, el colista de la liga. Con seis derrotas consecutivas en su mochila, la última ante el Burgos, los de Ania intentarán salir del mal momento deportivo en que se encuentran.
El encuentro podrá ser seguido en directo a través de las distintas plataformas integradas en LaLiga Hypermotion TV. La retransmisión principal correrá a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, titulares de los derechos audiovisuales del campeonato. Asimismo, el partido estará accesible mediante los paquetes de operadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video. Por otro lado, el grupo MásMóvil facilitará el acceso a la emisión a través de sus marcas Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. En el ámbito local, PTV Telecom seguirá distribuyendo la señal mediante Zapi, un servicio disponible bajo suscripción mensual.
Un pulso entre dos equipos en crisis
En términos de rendimiento, este domingo se cruzarán en tierras burgalesas dos equipos en un mal momento. Los blanquiverdes vienen en su peor momento del curso -también de su época reciente-. El bloque burgalés cierra la tabla y tiene cada vez más cerca el descenso, si bien viene de ganarle al Real Valladolid.
El partido estará dirigido por Andrés Fuentes Molina, un valenciano que afronta la cuarta campaña en Segunda División. En tres ocasiones ha dirigido a los cordobeses, con un balance de un empate, una victoria y una derrota. Junto a él, en la sala VOR estará Raúl Martín González.
- A plena luz del día y sin apenas dejar rastro: la Policía investiga tres robos en viviendas de Nuevo Poniente
- La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
- Semana Santa en Córdoba: caen las reservas en hoteles y restaurantes, pero las casas rurales resisten
- Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
- Urbanismo da licencia para otros dos bloques con casi 30 apartamentos turísticos en el centro de Córdoba
- El pueblo de Córdoba que se quedó sin costaleros, pero logró resucitar su Semana Santa: 'Se vino abajo
- La Junta impulsa la declaración de Zuheros como municipio turístico de Andalucía
- La Legión acompaña en Córdoba al Señor de la Caridad en su vía crucis del Viernes Santo: horario e itinerario