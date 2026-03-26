El Córdoba CF examina su orgullo en un duelo de necesidades ante el Mirandés

Por orgullo, por oficio, por supervivencia competitiva… o, simplemente, por necesidad. El Córdoba CF llega al duelo del próximo viernes en El Arcángel (19.00 horas) ante el colista Mirandés con un único objetivo entre ceja y ceja: poner fin, de una vez por todas, a una caída que ya ha dejado de ser puntual para convertirse en estructural, en todas las esferas.

Porque la racha no admite maquillaje: seis derrotas consecutivas, cero puntos de dieciocho posibles y la peor secuencia del club en Segunda División. Un escenario que, además, arrastra consecuencias evidentes -y dolorosas-: adiós casi definitivo -o al menos, cerca de lo virtual- a la pelea por el play off, una imagen competitiva bajo mínimos dentro del fútbol profesional y una clasificación que empieza a mirarse más por el retrovisor que por ambición. Todo ello, además, en el momento más delicado de la era de Iván Ania, que atraviesa su peor dinámica como técnico.

Así quedó refrendado fechas atrás ante el Burgos, en el Estadio El Plantío (4-0), donde posiblemente el combinado blanquiverde recolocó el techo de sus peores actuaciones de la presente temporada… «No creo que estemos siendo tan desastrosos como para seis derrotas seguidas y con muchísimos goles en contra», reconocía el propio preparador asturiano tras el pleito, en un ejercicio a caballo entre la sinceridad y la incredulidad.

Guardiola y Obolskii, en el entrenamiento de este jueves. / CCF

Un tramo de Liga muy exigente

El caso es que el contexto es límite y la respuesta, inaplazable. Máxime ante el tourmalet que asoma por el horizonte, con hasta tres duelos -todos clave- comprimidos en apenas ocho días, empezando por el conjunto jabato. Y es que tras medirse a los burgaleses, poco más tarde tocará rendir cuentas ante el Deportivo en Riazor y, seguidamente, también visitar al Cádiz en el JP Financial Estadio, conocido así por motivos de patrocinio.

En lo inmediato, eso sí, todo apunta a los de Antxon Muneta… Concurrirán en territorio cordobés como dueños de la última plaza de LaLiga Hypermotion, con apenas 27 puntos en 31 jornadas y a otros nueve de la permanencia, aunque estimulados por su reciente triunfo ante el Valladolid.

Y nombres intimidantes aparecen también por su esquema, encabezado por uno de las figuras de la categoría este curso: Carlos Fernández. El punta sevillano, cedido en Anduva por la Real Sociedad, aparece como el sexto máximo artillero del escalón de plata en lo que va de campeonato, con un total de 11 dianas hasta la fecha. Es más, con apenas 30 goles en el global del bloque, más de un tercio cuentan con su sello…

Lo secundan piezas como Javi Hernández (4), con protagonismo creciente, Rafel Buzá (3), dentro del entramado ofensivo mirandés, que apunta a presentarse en Córdoba con aires de final anticipada.

No estarán en su esquema, sin embargo, los lesionados Alberto Marí -intervenido hace apenas una semana- y Pablo López.

Las permutas, entre lo necesario y lo obligado

Ya dentro del plan de Iván Ania, también habrá bajas condicionantes. La más clara, aunque no dentro del ámbito médico, es la del mediocentro Dani Requena, actualmente concentrado con la selección española sub-21 para los compromisos ante Chipre y la Federación de Kosovo. El granadino, clave este curso en los planes del ovetense, no podrá participar frente al club jabato ni tampoco el próximo martes en el duelo ante el Dépor.

Junto a él, ausentes, lógicamente, estaránJuan María Alcedo, Franck Fomeyem, al igual que Carlos Marín. Otro que no estará será Álvaro Trilli, aquejado de unas molestias musculares de última hora.

Por tanto, todo indica que Iker Álvarez -que no fue convocado por Andorra- se mantendrá bajo palos este viernes, con una retaguardia también susceptible de sufrir ciertos cambios. En banda izquierda, por ejemplo, podría producirse el regreso de Ignasi Vilarrasa, con el objetivo de cerrar -o al menos de forma parcial- la sangría defensiva, en detrimento de un Bri que sí ofrece mejores prestaciones en clave ofensiva, pero que no está logrando cerrar su flanco durante los últimos pleitos, en sintonía con el resto del plantel.

Por la derecha, también se espera la vuelta de Carlos Albarrán, mientras que en el eje de la zaga podría ser Álex Martín el damnificado, con vistas a un potencial retorno de Rubén Alves al once. El canario, sustituido a la hora de juego -y señalado- en Burgos, parece haber echado raíces más finas que su dupla hasta ahora, Xavi Sintes, quien mantendría el sitio.

Por delante, el debate también está servido. Lo que se antoja una obviedad es que la figura del enganche parece haberse desdibujado en el entramado cordobés. Ni Mikel Goti atraviesa su mejor momento ni la permuta reciente, con la vuelta de Jacobo a ese perfil, avivó el ambiente. Podría ser ahora un terreno lícito para recuperar la medular con tres referencias claras -entonces, sacrificando el puesto de mediapunta-, muy empleada año atrás, aprovechando la disponibilidad de Del Moral y, a su vez, buscando el par de socios para acompañar a Isma Ruiz. Entre el toledano, Pedro Ortiz y Theo Zidane, que redebutó en El Plantío, estaría el asunto.

Por delante, ese supuesto limitaría las opciones de Adilson Mendes, que previsiblemente dejaría el puesto de nuevo en manos de Jacobo, en caso de que el madrileño fuera desplazado al perfil izquierdo. De hecho, incluso podría verse emplazado a la derecha, manteniendo así al lisboeta y relevando, en este caso, a Christian Carracedo.

Menos dudas hay en punta: estará Adrián Fuentes, que busca reconciliarse con el gol tras cinco encuentros de sequía.