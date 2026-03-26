Córdoba CF-CD Mirandés: Fuentes Molina, árbitro del partido

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al valenciano de 35 años Andrés Fuentes Molina (1992), adscrito al colegio levantino, como árbitro del compromiso que enfrentará al Córdoba CF y al Mirandés. La cita, correspondiente a la jornada 32 del campeonato en LaLiga Hypermotion, se disputará este viernes en el Estadio Bahrein Victorious Nuevo Arcángel a partir de las 19.00 horas. Iván Hernández y Carlos Martínez serán sus asistentes.

Fuentes Molina se encuentra en su cuarta temporada en el fútbol profesional, tras un recorrido progresivo en el arbitraje nacional: una en Segunda B (20-21), una en la Primera Federación (21-22) y ahora cuatro en Segunda (22-26). En la actual categoría acumula 79 encuentros dirigidos, con un balance disciplinario de 397 tarjetas amarillas -una media de 5,02 por partido- y 26 expulsiones.

En cuanto a resultados, su historial presenta una igualdad casi total en los triunfos locales y visitantes, con 29 victorias de los equipos de casa, frente a 23 empates y 27 triunfos visitantes.

Tres precedentes ante el Córdoba CF

No será la primera vez que el colegiado murciano coincida con el Córdoba CF. Hasta la fecha, ha dirigido tres encuentros del conjunto blanquiverde, con un balance de una victoria, un empate y una derrota.

Los tres partidos tuvieron lugar en la campaña 24-25. Inicialmente árbitro el empate a cero entre el Córdoba CF y el Málaga en El Arcángel. También estuvo en la derrota por 2-0 en el campo del Cádiz. La única victoria blanquiverde con Fuentes Molina llegó por 0-1 en el campo del Cartagena, entonces con un gol de Isma Ruiz.

Nueve partidos al Mirandés

En lo que respecta al Mirandés, el colegiado valenciano lo ha arbitrado en nueve ocasiones, con un balance de cinco victorias, un empate y tres derrotas. En su único partido de esta campaña, el Mirandés perdió por 1-3 ante el Racing.

En la sala VOR estará Raúl Martín González, con Iván Caparrós como ayudante.