Antxon Muneta avisa al Córdoba CF: “La gran oportunidad de la temporada pasa por ganar en Córdoba”

Antxon Muneta, entrenador del Mirandés, lanzó un mensaje claro antes de la visita de su equipo al Córdoba CF: el conjunto jabato acudirá a El Arcángel con la firme intención de sumar tres puntos vitales en su pelea por abandonar los puestos de descenso. El preparador rojillo asume que los suyos tendrán que "sufrir" en tierras cordobesas, aunque se mostró convencido de que, si consiguen llevar el duelo a un escenario largo y de máxima exigencia, sus opciones de victoria crecerán de manera notable.

Muneta calificó el choque como una oportunidad clave en un tramo decisivo del calendario. El técnico del Mirandés puso el foco en el corto plazo y en la necesidad de enlazar resultados que impulsen al equipo hacia un final de temporada con aspiraciones intactas. En ese sentido, evitó entrar en debates sobre rotaciones y dejó claro que su prioridad pasa por alinear el once más competitivo posible ante el Córdoba CF.

"Nosotros tenemos una necesidad mucho mayor, aunque para Iván Ania la suya será la más importante. Ellos vienen de una mala dinámica y eso siempre lo quieres cambiar. Pero a mí sus necesidades me dan igual, igual que a ellos las nuestras. La gran oportunidad de la temporada viene ahora y eso pasa por ganar en Córdoba, a eso iremos".

Muneta dirige al Mirandés durante un encuentro. / CÓRDOBA

Altas y bajas

Además, el cuadro burgalés llegará a la cita con noticias positivas en forma de regresos. Carlos Fernández y Unax vuelven a estar disponibles, mientras que las ausencias confirmadas serán las de los lesionados Postigo y Alberto Marí, además de Nikic y Ali Houary, ambos convocados con sus respectivas selecciones.

Cuestionado sobre la presión con la que llegan ambos equipos al encuentro, Muneta no escondió que considera mayor la urgencia de su equipo, inmerso en plena batalla por la permanencia. Aun así, restó importancia a las necesidades del rival y centró todo el discurso en la obligación del Mirandés de competir al máximo y buscar el triunfo en Córdoba.

Uno de los aspectos más llamativos de su comparecencia fue la idea táctica que deslizó para el partido. Muneta insistió en que el Mirandés debe “hacer el partido largo”, una fórmula con la que pretende explotar el contexto emocional del Córdoba CF, un equipo marcado por una mala dinámica de resultados. El entrenador visitante entiende que, cuanto más avance el choque con incertidumbre en el marcador, mayor será la presión sobre los blanquiverdes, obligados a exponerse ante su afición.

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Mantener la solidez en defensa

Con ese planteamiento, el Mirandés buscará sostenerse desde la solidez defensiva, resistir los momentos de mayor empuje local y golpear en las ocasiones que sea capaz de generar. Muneta lo tiene claro: competir durante los 90 minutos con orden, paciencia y contundencia puede ser la llave para dar un golpe sobre la mesa en El Arcángel.