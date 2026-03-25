El mediocampo del Córdoba CF, terreno de pruebas para Iván Ania ante el Mirandés

El Córdoba CF afronta este viernes una cita de máxima urgencia en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. El conjunto blanquiverde recibirá al Mirandés a partir de las 19.00 horas con la necesidad imperiosa de reencontrarse con la victoria y frenar una dinámica que ya se ha convertido en histórica por lo negativo: seis derrotas consecutivas, la peor racha del club en Segunda División.

En ese contexto, Iván Ania trabaja ya en la reconstrucción del once, condicionado por una ausencia segura y especialmente sensible. Dani Requena, titular el pasado fin de semana en Burgos -aunque no lo fue ante el Sanse-, no estará disponible al encontrarse concentrado con la selección española sub-21, lo que obliga al técnico asturiano a mover al menos una pieza en la sala de máquinas.

En El Plantío, el de Cenes de la Vega formó pareja en la base del centro del campo junto a Isma Ruiz, que parte como la opción más firme para repetir en el once. A partir de ahí, el preparador maneja varias alternativas para completar una zona decisiva en el plan de juego blanquiverde y que, en la línea del resto del bloque, ha perdido peso en este último mes de competición.

Theo Zidane, con inercia

La opción que cobra más fuerza es la de Theo Zidane. El centrocampista francés reapareció en Burgos después de tres meses de baja por un proceso discal y lo hizo precisamente entrando al descanso en sustitución de Dani Requena. Su perfil ofrece equilibrio físico, capacidad para sostener duelos y presencia en la circulación, elementos que pueden resultar valiosos en un partido donde el Córdoba CF necesita competir con más consistencia. Hasta ahora ha disputado 14 encuentros, tres de ellos como titular.

Por inercia, por tanto, podría ser el marsellés el recambio natural -aunque con un perfil algo más ofensivo- a la hora de sustituir al futbolista granadino, cedido este curso en el club de El Arcángel por parte del Villareal.

Alberto del Moral golpea el balón ante la oposición de Rubén Alves. / CCF

Alberto del Moral, de vuelta

Otra alternativa es Alberto del Moral, ya recuperado de la lesión en el costado que sufrió hace dos meses ante el Málaga. El toledano volvió a una convocatoria el pasado fin de semana, aunque no llegó a participar. Su principal virtud está en el equilibrio con balón, una cualidad especialmente necesaria en un equipo que necesita volver a gobernar los partidos desde la posesión y el orden. En lo que va de temporada ha intervenido en 13 partidos, con cuatro titularidades. Eso sí, responde a un perfil sustancialmente más defensivo que Requena, por lo que su entrada en el esquema podría solaparse con el propio Isma Ruiz -por ende, más liberado-. En cualquier caso, ambos son compatibles.

Pedro Ortiz, oportunidades

La tercera vía es Pedro Ortiz, otro centrocampista con opciones de entrar en el once. El balear fue titular hace dos semanas ante la Real Sociedad B, aunque no tuvo minutos en Burgos. Su temporada se resume hasta ahora en 17 encuentros, once de ellos desde el inicio, y representa una variante más para un centro del campo que necesita respuestas inmediatas. No obstante, el balear no termina de encontrar su mejor versión esta temporada, muy lejos actualmente del sello que dejó durante el segundo tramo del pasado campeonato, tras cerrar su fichaje en enero procedente del Sevilla de Primera División.

La opción de jugar con tres mediocentros

Más allá de los nombres, Ania contempla también la posibilidad de modificar la estructura. La opción de jugar con tres mediocentros gana peso en vísperas del choque, especialmente teniendo en cuenta el discreto rendimiento ofrecido en los últimos partidos por los mediapuntas utilizados, Jacobo y Mikel Goti -en Burgos vivió su primera suplencia-. Renunciar al enganche y reforzar la zona ancha permitiría al Córdoba CF protegerse mejor, ganar control y fortalecer una medular que será decisiva para salir del bache. De hecho, es esa una fórmula que ya empleó temporada atrás el ovetense, precisamente alineando a la pareja Isma Ruiz-Pedro Ortiz con el ex blanquiverde Álex Sala en la sala de máquinas.