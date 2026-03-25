Iván Ania se hace fuerte en El Arcángel: esto hicieron los anteriores técnicos para ser destituidos en el Córdoba CF

El Córdoba CF vive uno de los momentos más difíciles de su época reciente. Y es que, tras la derrota en El Plantío ante el Burgos, el conjunto blanquiverde ha empeorado su registro de derrotas consecutivas en Segunda División, ahora con seis en el bolsillo. Y entre tanto, los de Iván Ania han pasado de ser uno de los aspirantes al play off a instalarse en la zona media tabla, con sus opciones de optar a algo más que la mera permanencia difuminadas.

De hecho, su entrenador también vive por primera vez una dinámica negativa de este calibre. El ovetense no había encadenado nunca tantos partidos perdidos desde que es técnico principal. Es por ello que esta mala racha ha puesto el foco sobre varios elementos de la plantilla, como el plan que sigue el bloque, el rendimiento de varios jugadores y la figura, lógicamente, del propio entrenador, que también ha pasado a estar en entredicho.

Eso sí, cierto es que el ovetense está siendo el preparador con más margen de maniobra -con respecto a antecesores- en mitad de una mala dinámica de resultados en el club de El Arcángel. De hecho, él mismo se reivindicó tras la derrota ante el Burgos: «Los jugadores creen en lo que yo les planteo, porque siempre ha sido así y siempre ha salido bien. Esta es mi tercera temporada aquí, primer año en Primera Federación ascendimos, el año pasado conseguimos una salvación holgada, y este año estábamos en posiciones de depender de nosotros para entrar en play off cuando fuimos a Ceuta».

Se antoja, por tanto, ese aval como la principal razón de la comisión deportiva blanquiverde para mantener su apoyo en torno a la figura del ex del Algeciras. Sin embargo, sus antecesores en el banquillo blanquiverde desde la última etapa en el fútbol de plata, el curso 2018-2019, no contaron con márgenes de maniobra igual de anchos.

Nueve hasta Ania

Desde aquella etapa, casi una decena de directores de orquesta han pasado por el proyecto. Tras la histórica salvación de la categoría en el curso 2017-18 con Sandoval en el banquillo, el Córdoba CF firmó a Francisco Rodríguez. Eso sí, el técnico almeriense estuvo poco más de un mes en el puesto, anunciando su salida antes del comienzo de la campaña. Tras su anecdótico paso por el club, la entidad califal decidió volver a incorporar al entrenador que unos meses antes le había brindado la oportunidad de seguir en Segunda División: Sandoval. El de Humanes estuvo en el cargo 14 jornadas, en las que consiguió 11 puntos tras cuatro victorias, seis empates y siete derrotas. Su equipo estaba penúltimo tras dos encuentros perdidos de manera consecutiva.

José Ramón Sandoval en El Arcángel como entrenador del Córdoba CF / CÓRDOBA

Tras su salida, desde la dirección deportiva se apostó por Curro Torres para encaminar la situación, aun así su paso por la capital fue fugaz. Salió de la entidad califal en descenso a seis de la salvación, fue eliminado de Copa del Rey y llegó a encadenar cinco partidos sin ganar. Fue destituido tras perder dos encuentros seguidos. Tras el hispano-alemán el club puso a Rafa Navarro. El jugador ex blanquiverde asumió el reto hasta final de temporada, y consiguió dos victorias, cuatro empates y ocho derrotas, descendiendo a Segunda B.

Para intentar regresar al fútbol profesional, la entidad eligió al veterano Enrique Martín. Aun así, el experimentado técnico no duró más de nueve jornadas en el cargo, siendo sustituido con el equipo fuera de play off tras dos encuentros sin ganar. Su sustituto fue Raúl Agné, que tampoco terminaría la temporada en el banquillo. Tras dos derrotas que volvían a sacarlo de las eliminatorias para ascender al fútbol profesional, el aragonés dejó el cargo tras 19 partidos en el banquillo.

Una pandemia en medio

La pandemia azotó España y el deporte rey paralizó sus competiciones hasta el siguiente año. Con una reestructuración de grupos y de categorías, el Córdoba CF confió en Juan Sabas, quien ya había firmado antes del confinamiento, para buscar dar el salto y regresar a Segunda. No fue así, el madrileño fue destituido tras las seis primeras fechas y encadenar cuatro partidos sin ganar, estando fuera del play off. Llegó entonces Pablo Alfaro, entrenador con el que se fraguó el descenso, por la reformulación de grupos, a Segunda Federación. Quince encuentros estuvo en el cargo, logrando seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Fue despedido tras perder dos encuentros que le privaron de luchar por estar en la novedosa, en ese momento, Primera Federación.

Su sustituto fue Germán Crespo, uno de los entrenadores más longevos que ha tenido el club andaluz en las últimas décadas. El granadino ascendió a la categoría de bronce tras cosechar tan solo dos derrotas en todo el curso y logró una primera vuelta en Primera Federación casi perfecta, siendo líder durante la mayoría de las jornadas. Cuando parecía que los califales podían luchar por volver al fútbol profesional, el equipo comenzó a encadenar jornadas sin ganar y llegó a sumar cinco duelos sin sumar de tres, fue ahí cuando la dirección deportiva prescindió de él tras estar fuera de play off. El último técnico que se sentó en El Arcángel antes de Iván Ania fue Mosquera. El gallego estuvo hasta final de temporada, consiguiendo tan solo una victoria en ocho fechas, en la última.

Germán Crespo durante un entrenamiento con el Córdoba CF / Chencho Martínez

Con la llegada de Fernández Monterrubio a la dirección de la entidad, llegó Iván Ania, quien sigue dirigiendo el club blanquiverde tras conseguir el ansiado regreso a Segunda División, una holgada salvación en su vuelta al fútbol profesional y una primera vuelta de su segundo curso donde hizo creer a la afición con el posible ascenso a Primera. Es más, durante la presente campaña ya firmó su centenario al frente del banquillo de El Arcángel.