Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF ultima la preparación del duelo ante el Mirandés con cuatro bajas en el plantel
El conjunto blanquiverde se ejercitó en El Arcángel para preparar el duelo del viernes, con Dani Requena ausente por su cita con la sub-21 y Carlos Marín como el lesionado con más opciones de regresar
El Córdoba CF ya ha entrado en la recta final de la preparación del partido que disputará este viernes frente al Mirandés. El conjunto blanquiverde se entrenó este miércoles en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, escenario elegido para perfilar los últimos detalles antes de medirse al cuadro burgalés, en un encuentro importante para intentar frenar la dinámica negativa del equipo.
Requena, con España Sub-21
La principal ausencia sobre el césped fue la de Dani Requena. El centrocampista granadino no participó en la sesión al encontrarse concentrado con la selección española sub-21, con la que espera estrenarse en los compromisos previstos para el día 27 ante Chipre y el 31 frente a Kosovo.
Sí estuvieron presentes en las instalaciones los tres futbolistas lesionados con ficha del primer equipo: Carlos Marín, Franck Fomeyem y Juan María Alcedo. Eso sí, los tres trabajaron al margen del grupo, con una planificación específica adaptada a sus respectivos procesos de recuperación.
Carlos Marín, con opciones de volver
De los tres, el que cuenta con más opciones de reaparecer en una convocatoria es Carlos Marín. El guardameta almeriense, que fue baja en Burgos, evoluciona favorablemente y podría volver a entrar en la lista de Iván Ania para el choque ante el Mirandés. En su ausencia, el joven Arévalo, portero del filial, fue el encargado de ocupar su lugar. Iker Álvarez, que no ha sido convocado por Andorra, ejercerá de portero titular.
Fomeyem y Alcedo, más cerca de volver
Distinta es la situación de Fomeyem y Alcedo, que continúan avanzando en la recuperación de sus lesiones, aunque todavía tienen por delante varias semanas antes de estar en disposición de regresar a una citación oficial.
Mientras tanto, el resto de la plantilla trabajó con normalidad en una sesión marcada por la necesidad de recuperar sensaciones y volver a competir al mejor nivel. El Córdoba sabe que el partido del viernes se presenta como una buena oportunidad para cambiar el rumbo y reencontrarse con una versión más fiable.
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