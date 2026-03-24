Theo Zidane reaparece en Burgos y abre su reválida en el Córdoba CF

Entre el ruido de la derrota y los registros negativos que dejó el paso del Córdoba CF por el Estadio El Plantío (4-0), también emergió un pequeño foco de luz en clave blanquiverde: el regreso de Theo Zidane. El mediocentro francés volvió a tener minutos en Liga casi tres meses después de su última aparición, cerrando así un largo proceso de recuperación tras una lesión de carácter discal que incluso requirió intervención quirúrgica a mediados de diciembre.

Su última presencia databa del 30 de noviembre, en la derrota frente al Cádiz en El Arcángel (1-2). Desde entonces, un periodo de inactividad que se ha prolongado hasta este mes de marzo, cumpliendo prácticamente los plazos previstos en su recuperación. De hecho, el futbolista ya había regresado a las convocatorias en jornadas anteriores -como en la visita a El Sardinero-, aunque sin llegar a participar.

Minutos para volver a rodar

En Burgos, Iván Ania le dio entrada tras el descanso, sustituyendo a Dani Requena, con el objetivo de que comenzara a recuperar sensaciones competitivas en la medular. Su participación, eso sí, estuvo condicionada por el contexto del encuentro y por el propio tiempo de inactividad acumulado. Hasta el punto de que apenas tres minutos después de su ingreso ya había hecho el tercero el cuadro de Luis Miguel Ramis...

En términos estadísticos, el «7» blanquiverde firmó un disparo, completó un regate, recuperó un balón y registró 16 pases acertados de 20 intentos, aunque también perdió la posesión en hasta nueve ocasiones.

El duelo en tierras burgalesas supuso, además, su decimocuarta aparición liguera de la temporada, en la que hasta la fecha solo ha sido titular en tres ocasiones. Su balance se sitúa en 488 minutos disputados, sin goles ni asistencias, lo que le coloca entre los jugadores con menor protagonismo del primer equipo, siendo, concretamente, el séptimo con menos peso en el esquema.

Por tanto, con únicamente otras once jornadas aún por delante en LaLiga Hypermotion, el tramo final del campeonato regular se presenta como una auténtica reválida para el centrocampista marsellés, que finaliza contrato a término de la presente campaña. Hijo del exfutbolista y técnico Zinedine Zidane, habitual en la grada de El Arcángel durante el inicio de curso, Theo encara ahora un escenario en el que deberá recuperar su mejor versión transformar su rol a una versión más protagonista.

Theo Zidane, cabizbajo tras el revés ante el Burgos en El Plantío. / lof

Lejos de su mejor nivel

Es más, hasta su lesión, el rendimiento del francés no había alcanzado las cotas mostradas en la pasada temporada, cuando se consolidó como una pieza importante en el engranaje del Córdoba CF, especialmente en el tramo final de la primera vuelta, llegando a finalizar el año 2024 con números destacables en su expediente: cuatro tantos -todos producidos entre la jornada 14 y la 21- y un pase de gol.

Ahora, con la recta final del curso en marcha, el regreso a la competición le abre una nueva oportunidad para reivindicarse y tratar de cambiar una dinámica tanto colectiva como individual que, hasta el momento, no ha terminado de despegar. En su caso, precisamente clave podrían ser el próximo par de compromisos en toda esa andanada de intenciones, ante la ahora ausencia de Dani Requena -convocado con España sub-21- de cara a los cruces ante el Mirandés en El Arcángel (viernes, 19.00 horas) y el Deportivo de la Coruña en Riazor (martes 31 de marzo, 20.00 horas).

Un contexto, eso sí, en el que también espera dejar cierto sello Alberto del Moral, que justo ante los burgaleses firmó su regreso a las listas, aunque sin participar, tras un mes entre algodones.