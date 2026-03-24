El Córdoba CF, al filo de la sanción: Jacobo eleva la cuenta a cuatro apercibidos

El Córdoba CF no solo pelea contra la clasificación, también contra todo aquello que amenaza con complicar aún más su presente inmediato. Porque en un contexto de máxima exigencia como el actual, con media docena de derrotas a la espalda y la sensación de que el final de la crisis está tan lejos como su inicio, surge ahora otro frente algo más silencioso, pero también significativo: el disciplinario. Porque son ya cuatro los efectivos de la primera plantilla que abordan esta fase del campeonato en Segunda División con cuatro tarjetas en su expediente y, por tanto, a tan solo una del parón obligado. El último en sumarse a la lista fue Jacobo González, amonestado ante el Burgos, ahora uno más junto a a otros Christian Carracedo, Pedro Ortiz o Álex Martín que ya venían trabajando sobre avisio, cada uno con cuatro tarjetas en su cuenta.

Un problema con peso creciente

Eso sí, lsituación adquiere especial relevancia en el caso del atacante madrileño, pieza estructural en los esquemas de Iván Ania. El atacante acumula 2.607 minutos en 30 encuentros, todos ellos como titular, siendo el futbolista más empleado por el preparador asturiano en lo que va de campaña entre todas las competiciones. Su entrada en la lista de apercibidos, además, eleva a cuatro los futbolistas que ahora conviven con la amenaza de perderse el siguiente cruce.

De hecho, en el propio duelo ante el combinado dirigido por Luis Miguel Ramis, tanto Carracedo como Álex Martín lograron esquivar la amonestación que habría supuesto su sanción, aunque ambos partieron desde el once inicial. El catalán fue sustituido al descanso -dejando su sitio a Diego Percan-, mientras que el zaguero alcanzó la hora de juego en pista. Especialmente llamativo es el caso del central canario, precisamente, que acumula ya doce jornadas consecutivas jugando en el alambre.

Jacobo González pugna por un balón aéreo en el Burgos-Córdoba CF / LOF

También se entrelaza este nuevo panel disciplinario con el actual momento deportivo. Seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria, ni siquiera puntuar, son la carta de presentación del Córdoba CF a estas alturas de campeonato en LaLiga Hypermotion, sinónimo de haber firmado la peor racha de su historia en la categoría y, a su vez, encarar ahora el tramo final de competición con alguna urgencia más de la pensada... Empezando por lo inmediato: el tourmalet competitivo que asoma en la próxima semana y media, con hasta tres citas comprimidas en apenas ocho días de separación.

En tan solo un puñado de fechas, circunscritas a la festividad de Semana Santa, el conjunto califal deberá abordar tres compromisos de exigencia específica: recibirá al Mirandés en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel este viernes (19.00 horas), visitará al Deportivo de La Coruña en Riazor el 31 de marzo (20.00 horas) y, posteriormente, viajará para medirse al Cádiz el sábado 4 de abril (14.00 horas).

Entre sanciones y bajas

Es más, la gestión de efectivos se complica aún más si se atiende a la situación de la enfermería... En ella, jugadores como Franck Fomeyem o Juan María Alcedo continúan fuera de combate, ambos avanzando en sus respectivas recuperaciones, pero todavía no disponibles a corto-medio plazo para los planes de Iván Ania. Diferente es el caso de Carlos Marín, baja en Burgos por molestias, pero que apunta a regresar a la lista de forma inminente.

Precisamente, dentro de ella ya son varios los que han experimentado este curso las consecuencias del ciclo de amonestaciones. Por sanción han pasado Carracedo, Dani Requena, Carlos Albarrán, Sergi Guardiola, Rubén Alves, Kevin Medina y el propio Fomeyem -lo hizo estando lesionado- en distintos tramos de la temporada. Incluso Jacobo González ya conoce ese escenario, aunque tras expulsado -por doble amarilla- ante el Racing de Santander en la primera vuelta.