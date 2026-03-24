El Córdoba CF, entre aquí y allá: Álex López se rompe, Iker Álvarez se queda y Requena ya entrena con la sub-21

El Córdoba CF regresó este martes a los entrenamientos con un escenario cercano a la normalidad en cuanto a efectivos, aunque todavía condicionado por varios frentes abiertos entre lesiones, molestias y compromisos internacionales. En clave estrictamente deportiva, Fomeyem y Juan María Alcedo continúan al margen, inmersos en sus respectivos procesos de recuperación, mientras que Carlos Marín igualmente sigue un plan específico tras el fuerte golpe sufrido días atrás frente a la Real Sociedad B en El Arcángel.

Eso sí, quien no estará disponible a medio plazo es el canterano Álex López, aquejado de una rotura muscular que lo mantendrá en el dique seco durante cerca de dos meses. De este modo, dice adiós a lo que resta de temporada en Tercera RFEF, tras, de hecho, no participar fechas atrás ante el Conil. La lesión llega apenas unos meses después de su regreso, en enero, tras superar una grave dolencia de rodilla -una rotura del ligamento cruzado anterior, producida en febrero de 2025- que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante casi un año.

En paralelo, la actualidad blanquiverde también mira fuera de Córdoba. Dani Requena inició el pasado lunes su concentración con la Selección española sub-21 de fútbol, dando así continuidad a una convocatoria de peso en su trayectoria -ya fue internacional sub-19 con Santi Denia-. El futbolista de Cenes de la Vega se incorpora al grupo dirigido por David Gordo con vistas a los compromisos clasificatorios para el Europeo de 2027.

Requena, entre Chipre y Kosovo

El combinado nacional afrontará dos encuentros en esta ventana internacional: el primero, el viernes 27 en Larnaca ante Chipre; y el segundo, el martes 31 frente a Kosovo en Alcalá de Henares. Dos citas que coinciden de lleno con el calendario califal, que en esas mismas fechas depará cruces con el Mirandés en El Arcángel (19.00 horas) y el Deportivo de La Coruña en Riazor (20.00 horas), respectivamente.

La ausencia del centrocampista obliga a Iván Ania a recomponer su esquema, especialmente de cara al duelo más inmediato. En ese contexto, no se descarta que Requena pueda incluso debutar con la sub-21 en el primero de los compromisos internacionales, para el que ya acumula una sesión de trabajo a la espalda y añadirá una más este martes en la franja vespertina, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La lista definitiva ha sufrido, además, un ajuste de última hora. El futbolista del Como, Jesús Rodríguez, causó baja por lesión tras su último encuentro liguero, siendo sustituido en la convocatoria por Joel Roca, del Girona.

Dani Requena, durante el entrenamiento del pasado lunes con España sub-21. / RFEF

Iker Álvarez se queda en Córdoba

En sentido contrario, el parón internacional deja una noticia positiva para el conjunto blanquiverde. Iker Álvarez, guardameta internacional con Andorra, no ha sido citado finalmente por el combinado dirigido por su padre, Koldo Álvarez, para los amistosos ante Montenegro y San Marino, que igualmente tendrán lugar entre este viernes y el próximo martes, de forma respectiva.

Una circunstancia que supone cierto respiro en la portería, especialmente teniendo en cuenta las molestias físicas que arrastra Carlos Marín. De hecho, esa situación ya propició movimientos recientes bajo palos, con la recuperación de protagonismo del ex del Villarreal B, que volvió a la titularidad en El Plantío ante el Burgos y también tuvo que intervenir previamente frente al filial donostiarra, justo tras el descanso.