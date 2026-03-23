La primera media hora de partido ahoga al Córdoba CF: doce goles en esa franja entre las últimas seis citas

El Córdoba CF vive su peor racha desde la llegada de Iván Ania al club, también la más gris de toda su historia en Segunda División. Las seis derrotas consecutivas en las que ha encajado 19 goles, han generado una crisis en clave blanquiverde que les ha alejado por completo de la zona noble de la clasificación. El aspecto defensivo ha sido uno de los más criticados dentro de la mala dinámica en la que está inmerso el conjunto de El Arcángel. Dentro de esta, las primeras mitades están siendo las más lastrantes, sobre todo los primeros treinta minutos de partido, donde los datos reflejan que los rivales están poniendo en problemas a los cordobeses.

Media hora traicionera

Y es que, el conjunto califal ha encajado doce goles en estos seis últimos duelos en la primera media hora de partido -incluyendo los recibidos en Burgos-, cuatro más que en todas las jornadas que había disputado hasta ese momento. El cuadro dirigido por el técnico ovetense ha recibido un 150% más de goles antes de superar el minuto 30 de juego en estas semanas desde la derrota ante el Almería que en las 25 jornadas anteriores. Este tramo temporal está siendo demoledor para el devenir de los encuentros.

Para más inri, en estas últimas seis jornadas todos los rivales del Córdoba CF le han marcado antes de la media hora de juego. El Almería lo hizo por partida doble en su estadio en la victoria por dos a uno. Seguidamente, el Ceuta anotó los tres tantos antes de ese minuto. Por su parte, en El Arcángel, el Andorra anotó tres de los cuatro goles que hizo antes del minuto 30. En El Sardinero ante el Racing, los de Ania mejoraron la imagen antes del descanso y se marcharon con un empate a uno.

En la vuelta al feudo blanquiverde, el cuadro califal volvió a recibir dos goles en ese tramo de partido, de parte de la Real Sociedad B. Por último, el pasado domingo, los blanquiverdes encajaron una diana en la primera media hora en su encuentro ante el Burgos.

Pedro Ortiz lamentándose en el Córdoba CF-Sanse / Manuel Murillo

Una dinámica para olvidar

Poniendo en balanza, los goles recibidos en la primera media hora de las primeras 25 jornadas fueron en ocho partidos diferentes, de los que perdió cuatro, ganó tres y empató uno. Es decir, en más de la mitad de los encuentros en los que recibió un gol antes del minuto 30 acabaron sin una victoria califal. Esto refleja la dificultad del cuadro ribereño para remontar partidos, eso sí, muestra la solidez defensiva que tuvo el Córdoba CF en el comienzo de la temporada, donde el ímpetud del principio tenía un buen resultado.

El declive del conjunto blanquiverde en la segunda vuelta se ha materializado en los goles que ha recibido. Los de Ania son el segundo equipo que más tantos ha recibido en los diez partidos que se han disputado tras pasar el ecuador de la temporada, solo por detrás del Ceuta, con un tanto más en contra. Son 23 dianas las que ha encajado, lo que da una media de 2,3 tantos por jornada.

Para más inri, el cuadro califal es el cuarto peor equipo de esta vuelta. Habiendo conseguido tan solo nueve puntos, tras las victorias ante Las Palmas (1-2), el Valladolid (3-1) y el Leganés (2-1). Únicamente el Huesca, el Cádiz y la Cultural Leonesa han puntuado menos que el Córdoba CF.