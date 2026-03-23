El Córdoba CF se desangra atrás: 19 goles en seis partidos y peores cifras que tras el 0-8 del Barça en Primera

Hay rachas que se explican desde lo emocional. Otras, desde lo futbolístico. Y algunas, como la que atraviesa el Córdoba CF, no necesitan interpretación: se sostienen por sí solas a través de los números... Porque la caída en el Estadio El Plantío ante el Burgos (4-0) no solo confirmó la sexta derrota consecutiva del equipo de Iván Ania, sino que terminó de perfilar una sangría defensiva que ya ha entrado en terreno histórico.

Y es que son 19 goles encajados en seis partidos. Una media de 3,1 por encuentro que no solo explica la actual crisis de resultados, sino que la agrava. Más aún al observar cómo se han producido: tres de los últimos cuatro compromisos han terminado con cuatro tantos en contra y solo uno, ante el Sanse en El Arcángel (0-2), se escapó de ser una goleada.

Una racha defensiva alarmante

La secuencia reciente del equipo blanquiverde dibuja con claridad la magnitud del problema: Almería (2-1), Ceuta (3-2), Andorra (1-4), Racing de Santander (4-3), Real Sociedad B (0-2) y Burgos (4-0). En ese tramo, solo ha conseguido mantener su portería en cifras relativamente contenidas en dos encuentros, mientras que en el resto ha superado con claridad el umbral de los tres goles encajados.

El dato cobra aún más relevancia al trasladarlo al contexto histórico. La actual racha de seis derrotas consecutivas encuentra un precedente directo en la temporada 2014-2015, en Primera División, cuando el bloque de El Arcángel enlazó también seis tropiezos en el tramo final del campeonato, que terminó con descenso. Sin embargo, las cifras actuales superan incluso a las de aquel periodo...

Entonces, la plantilla dirigida por José Antonio Romero encajó 17 goles en seis partidos -Athletic (0-1), Levante (1-0), Barça (0-8), Granada (2-0), Rayo (1-2) y Eibar (3-0)-, una serie que incluyó la mayor goleada recibida en El Arcángel, en el cruce frente al cuadro azulgrana, que además certificó el pérdida matemática de la categoría. En la actualidad, eso sí, el cuadro blanquiverde ha elevado ese registro hasta los 19 tantos, empeorando así sus propios antecedentes en el fútbol profesional.

Otro indicador significativo aparece al comparar estos datos con el arranque de la actual campaña. De hecho, para alcanzar los mismos 19 goles encajados, el Córdoba CF necesitó 15 jornadas en el inicio del curso. Es decir, en la dinámica actual ha igualado esa cifra en menos de la mitad de encuentros. En casi un tercio, para ser exactos.

Álex Martín, durante un lance del pasado Burgos-Córdoba CF. / lof

Peor que el peor recuerdo

Profundizando en aquel capítulo, el vivido ante el conjunto culé, el Córdoba CF afrontaba la cita en una situación límite. Colista, con apenas 20 puntos -que ya no crecerían más-, a nueve de la permanencia y con solo tres jornadas por disputarse tras medirse al Barcelona. Aun así, el conjunto blanquiverde logró sostenerse con cierto orden hasta las puertas del descanso, con un once formado por Juan Carlos, Deivid, Iñigo López, Pantic, Edimar, Crespo, Krhin, Luso, Bebé, Fidel y Florin Andone.

Enfrente, el bloque dirigido por Luis Enrique, hoy técnico del Paris Saint-Germain, alineó a Claudio Bravo, Dani Alves, Mascherano, Piqué, Jordi Alba, Andrés Iniesta, Busquets, Rakitic, Neymar, Messi y Luis Suárez, con la participación posterior de otras figuras como Pedro Rodríguez, Mathieu y Xavi Hernández.

El marcador se abrió al filo del descanso, cuando Ivan Rakitic encontró portería, y terminó de romperse en el añadido con el primero de Luis Suárez, que acabaría firmando un triplete. Nada más reanudarse el juego, Lionel Messi amplió la ventaja y dio paso a un tramo sin respuesta del cuadro cordobesista, en el que se sucedieron los tantos de Suárez, Gerard Piqué, de nuevo Messi, Neymar desde el punto de penalti y, como cierre, otro golpe del delantero uruguayo.

Luis Suárez, Messi y Neymar, junto a Iniesta, celebran un gol ante el Córdoba CF en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Más producción ofensiva, mismo problema

En términos ofensivos, el plantel actual ha mostrado una mayor capacidad de producción que en aquel tramo de 2014-2015, cuando en media docena de citas solo se firmó un gol: aquella chilena de Luso Delgado ante el Rayo Vallecano en El Arcángel, que aún permanece como el tanto más reciente de la entidad en la élite. En estas seis jornadas, sin embargo, ha logrado siete, repartidos entre Diego Percan, Jacobo, Carracedo, Trilli, Isma Ruiz y dos de Adilson Mendes.