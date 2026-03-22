Suspenso colectivo del Córdoba CF en una nueva debacle liguera, ahora en Burgos

IKER ÁLVAREZ (3)

Poco pudo hacer

Sacó una buena mano de inicio y, después, solo pudo recoger balones de la red. No falló, pero tampoco acertó.

DIEGO BRI (2)

Nada

Dos centros tensos en la primera mitad y un sin fín de retornos incompletos dejó el ilicitano. Desaparecido.

XAVI SINTES (3)

En el foco

Menos señalado que su socio en el eje, pero bajo lupa. Lentitud, poca contundencia y falta de apoyo en las vigilancias.

ÁLEX MARTÍN (1)

Nefasto

Blando, poco intenso, desconcentrado y sin tensión alguna. El tercer gol reflejó su momento actual. Debe centrarse de nuevo.

ÁLVARO TRILLI (2)

Es lateral

Bien arriba, pero desaparecido atrás. El gallego muestra una tranquilidad sorprendente ante las embestidas rivales, que siempre le pasan por encima. Poca tensión, menos ritmo. Arriba produjo.

ISMA RUIZ (2)

Sin premio

Se desfonda, eso es innegociable, pero lo hace sin fin alguno. Falló en el tercer tanto local y no logró contener las transiciones burgalesas.

DANI REQUENA (2)

Vacío

Testimonial en El Plantío. No condujo, no organizó, no creó ni dio claridad. Pugnó en los duelos áereos, pero poco más.

JACOBO GONZÁLEZ (3)

Negado

No carbura. Incómodo de forma permanente, con apenas un par de opciones de tiro y sin encontrar espacios para hacer daño. No aportó.

ADILSON MENDES (2)

Otra vez en el once

Regresó a la titularidad en un encuentro oscuro. No desbordó ni anduvo cerca de hacerlo. Bien marcado hasta su sustitución. Sin incidencia.

CARRACEDO (2)

Faltó de chispa

No fue el futbolista desequilibrante de otras citas. Lentitud, sin ideas ni aportación real. Se quedó en la caseta tras el descanso.

ADRIÁN FUENTES (2)

Una isla

Nadie lo encontró y tampoco hizo porque le encontraron. Marcado, a priori, pero apenas tuvo impacto en el juego. Cinco citas sin gol.

SERGI GUARDIOLA (-) Intrascendente.

PERCAN (2) Un centro.

DALISSON (3) Ese disparo final.

GOTI (-) Nada.

THEO (2) Volvió tras lesión.