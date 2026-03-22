Koki logra el podio en LaLiga de las Mascotas representando al Córdoba CF

Sevilla acogió este pasado domingo la tercera edición de LaLiga de las Mascotas, en la que Koki, mascota del Córdoba CF, volvió a participar por segundo año consecutivo. El caimán cordobesista obtuvo la medalla de bronce y sacó a relucir una gran puesta en escena que encandiló a los aficionados que se dieron cita en La Cartuja para vivir este evento.

Y es que, el blanquiverde estuvo liderando la tabla clasificatoria durante gran parte de la jornada. Esta reunió a diecisiete mascotas de los diferentes equipos de Primera y Segunda División, entre los que estaba la del conjunto califal. Koki fue una de las que mejor rindió, consiguiendo el primer lugar en cuatro de las siete pruebas realizadas. Pese a ello, no pudo sobrepasar a dos de sus rivales y acabó la mañana en tercera posición.

Una divertida jornada

La entretenida fecha comenzó con una carrera de obstáculos, en la que el cordobesista fue el claro vencedor, realizando incluso una voltereta en la línea de meta que levantó a los espectadores del estadio sevillano. Tras esta, la jornada continuaba con una tanda de penaltis, en la que el caimán andaluz anotó un gol con Pío Pío, mascotas de Las Palmas, en la portería. Y posteriormente le detuvo a Pepe Zorrillo, del Valladolid, el suyo. También ganó la tercera, donde los participantes se dividían por equipos para hacer un tres en raya. El conjunto del caimán volvió a salir vencedor y se consolidó como líder solitario en la tabla.

En la cuarta prueba, LaLiga preparó una carrera con un balón de la NFL que Koki volvió a completar con gran solvencia. Tenía todo de cara para hacerse con el primer premio hasta que la carrera de camilleros apaciguó la dinámica del cordobesista, quedando último y descendiendo hasta la tercera posición en la clasificación general. Eso sí, este descenso de rendimiento no fue por una actuación individual, sino en equipo, algo que condenó a la mascota califal.

El primer premio se escapó

La jornada también tuvo un momento de música y disfrute. Los participantes se midieron en una batalla de baile en la que el jurado lo componían los espectadores, quienes podían votar en vivo de manera online. En esta, el blanquiverde se hizo con la victoria, destacando sobre las demás mascotas. Por último, el caimán hizo pareja con Datigol -del Elche CF- en una prueba en la que utilizaron una rueda gigante para hacer una carrera. El dúo blanquiverde quedó sexto y Koki finalizó su segunda participación en LaLiga de las Mascotas en tercera posición, donde compartió podio con el vencedor, Super Boke -del Málaga-, y el segundo lugar, Pío Pío.

Pese al premio, el evento se realiza como una jornada de unión y disfrute entre las mascotas que animan los estadios del fútbol nacional. Es por ello que el podio del caimán pasa a un segundo plano en una fecha marcada para el entretenimiento de las aficiones.