Iván Ania, tras la derrota ante el Burgos: "El vestuario ahora está jodido"

El Córdoba CF continúa inmerso en una dinámica devastadora, ahora, con otro episodio en el bolsillo. El relato creció en El Plantío, tras encajar una nueva derrota, la sexta consecutiva, en un partido en el que volvió a mostrar dificultades alarmantes tanto en defensa como en ataque. Superado por un Burgos más eficaz y sólido, el equipo de Iván Ania apenas logró inquietar, ni generar peligro y terminó cediendo en un encuentro que volvió a poner de manifiesta la falta de reacción blanquiverde en este oscuro tramo de temporada 2025-2026. «El vestuario ahora está jodido, evidentemente, después de un partido así. Por la semana les veo bien, les veo con energía, veo que salimos con la intención, con las ganas, pero al pequeño golpe que nos den, el equipo ahora no tiene esa capacidad de reacción necesaria. Estamos llegando mucho, pero finalizando poco. Como entrenador tengo que buscar soluciones a lo que nos está ocurriendo e intentar cuanto antes ganar un partido», afirmó el asturiano.

Frustración

La sensación tras el encuentro fue de frustración, marcada por un partido que se torció con rapidez y dejó al equipo sin capacidad de reacción. «Siento impotencia. No entramos mal al partido, pero en el momento que nos hicieron ese primer gol, el equipo se vino abajo, nos hicieron el segundo al filo del descanso y sales con la intención de meterte en el partido haciendo un gol y ya en el saque de centro vamos a pararla y se nos pasa por debajo y luego nos hacen un gol, me parece que es en el minuto tres de la segunda parte, otro en el minuto nueve. Evidentemente con 4-0 ya es muy difícil el poder meterte en el partido, lo intentas, pero ya más por empuje que por juego, sacas córner, tienes llegadas, pero la palabra puede ser impotencia», señaló.

«Vemos los partidos en directo, los repetimos, los analizamos, hay cosas que no estamos haciendo bien evidentemente, pero creo que ahora mismo el fútbol nos está castigando. No creo que estemos tan desastrosos como para seis derrotas seguidas y con muchísimos goles en contra. Creo que en la segunda vuelta no hemos sido capaces de dejar la portería a cero en ningún momento, no hemos sido capaces de mantener una ventaja casi más allá de dos minutos, cuando nos pusimos por delante en el marcador en algún sitio o fuimos capaces de igualar el partido, en casi la jugada siguiente en el saque de centro nos hicieron gol y nos está costando, esa es la realidad».

El análisis pone el foco en los problemas defensivos como principal causa de la mala racha, con la urgencia de revertir la situación cuanto antes para frenar la sangría de resultados y asegurar los objetivos de la temporada. «Hemos pasado de ser un equipo que concedía muy poco a ser un equipo que cada acción defensiva es una concesión y eso por ahí estamos desangrándonos, por el balance defensivo. La realidad es que llevamos seis derrotas seguidas y que tenemos que romper esta dinámica cuanto antes. Clasificatoriamente estamos relativamente lejos del descenso que son 10 puntos, me parece, están 31, nosotros tenemos 41, pero debemos de romper esa dinámica cuanto antes, hacer los 50 puntos que corresponden para conseguir la salvación y salir de esta dinámica. Tenemos que salir de esta dinámica ya el viernes contra el Mirandés, que va a ser un partido difícil, pero que tenemos que cortar estos resultados cuanto antes», añadió.

Confianza en el técnico

A pesar de la mala racha, Iván Ania se centra en la firmeza y la convicción en el plan de trabajo, insistiendo en la necesidad de reforzar la idea que anteriormente dio resultados. «Yo estoy fuerte, ya lo dije la semana pasada. Esto no es normal, porque no es normal perder seis partidos. Es la primera vez que me sucede, pero cuando uno confía en lo que hace y cuando durante muchos años lo que hizo le dio resultado, no puede cambiar. Tiene que incidir más en ese plan. Si tu plan es este, incide más. Porque ese plan funcionó hasta hace seis jornadas y muy bien, y ahora tiene que volver a funcionar».

«Los jugadores hacen lo que yo les pido, no al dedillo, no al 100%, porque luego hay tomas de decisiones que son propias del momento del partido, de situaciones que se dan a lo largo de los partidos, pero claro que creo que están conmigo, creo que creen en lo que yo les planteo, porque siempre ha sido así y siempre ha salido bien. Esta es mi tercera temporada aquí, primer año en primera federación ascendimos, año pasado conseguimos una salvación holgada, y este año estábamos en posiciones de depender de nosotros cuando fuimos a Ceuta, para meternos en el playoff, y ahora mismo el equipo se ha caído, pero no dudéis que el equipo va a volver a salir adelante, y todo pasa por ir a situaciones intermedias, ni ahora todo está mal, ni antes todo estaba bien. Asumir, callarse, trabajar, humildad, escuchar, bajar la cabeza si nos dicen algo, escuchar y tirar para adelante», concluyó.