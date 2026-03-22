El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras el duelo ante el Burgos

Debacle absoluta del Córdoba CF ante el Burgos en El Plantío (4-0), donde firmó su sexta derrota consecutiva. Dos goles en cada parte encajó el bloque de Iván Ania, que tuvo que esperar hasta los últimos diez minutos de tiempo reglamentario para asomarse por primera vez con peligro real por la meta de Ander Cantero. Fragilidad alarmante atrás, falta de claridad palpable arriba y un nuevo episodio escasa competitividad en este tramo de temporada 2025-2026.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Sistema de competición

La Segunda División se articula en un campeonato de liga compuesto por 42 jornadas, en el que los equipos van sumando puntos en función de sus resultados, configurando así la clasificación definitiva al finalizar el calendario.

Al término de la fase regular, los dos primeros equipos logran el ascenso directo a Primera División. Por su parte, los conjuntos que ocupan la tercera, cuarta, quinta y sexta posición disputan un play off de ascenso del que saldrá la tercera plaza para subir de categoría. En la zona baja, los cuatro últimos clasificados descienden a Primera Federación.

La actual temporada de LaLiga Hypermotion dio comienzo el 15 de agosto y finalizará el 31 de mayo. Durante ese intervalo se celebran los 462 encuentros correspondientes a la fase regular. Una vez concluida, la fase de promoción se inicia una semana después.

El play off se desarrolla mediante eliminatorias a doble partido. En cada enfrentamiento, el equipo peor clasificado en la liga juega como local en el partido de ida, mientras que el mejor situado disputa la vuelta en su estadio. En caso de empate en el cómputo global tras los 180 minutos y una posible prórroga, no hay tanda de penaltis: el pase se decide a favor del equipo mejor clasificado en la fase regular, que cuenta con ventaja deportiva.

El cuadro de enfrentamientos queda definido del siguiente modo: el tercer clasificado se mide al sexto y el cuarto al quinto en semifinales. Los ganadores de ambas eliminatorias avanzan a una final, también a doble partido. El vencedor de dicha final obtiene la tercera plaza de ascenso a Primera División para la temporada 2026-2027.