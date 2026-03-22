El Córdoba CF se desploma en Burgos y firma otro capítulo de colapso competitivo

Sin reacción, sin respuestas, sin red. Así compareció el Córdoba CF en El Plantío (4-0), donde firmó otro capítulo de una deriva que se explica casi sola: media docena de derrotas seguidas, 19 goles encajados en seis partidos, un sistema insostenible y una fragilidad que penaliza cada error propio o forzado. Porque todo empezó con intención, incluso con cierto atrevimiento, pero duró lo que tardó el Burgos en encontrar la primera fisura. A partir de ahí, el partido se convirtió en un monólogo local y en una colección de problemas para los de Iván Ania: llegadas sin oposición, marcas perdidas, transiciones mal defendidas. Y cuando el marcador se inclinó, lo hizo también el ánimo, en otro ejercicio en el que el bloque cordobés volvió a deshacerse antes de tiempo. No salió nada, ni por arriba, ni por abajo, ni remozando el esquema o encomendándose a una punta de lanza plaga de nombres propios en el tramo final. La crisis, más abierta que nunca, se reafirmó en tierras burgalesas.

Suspenso colectivo

Como de costumbre, el plan estaba sujeto a cambios. Ya se había movido algo desde la previa, con un par de altas -Del Moral y Alves- y una baja, la de Carlos Marín, por lo que de inicio hubo permutas. Que no sorpresas… Lógicamente, bajo palos regresó un Iker Álvarez que anda pendiente de si se perderá el próximo par de compromisos por una potencial convocatoria con Andorra. Sin el almeriense, el turno del natural del Principado volvió a llegar bajo palos, tras apenas cita y media de ausencia. Fue esa la primera piedra de una retaguardia que repitió casi al completo con respecto al pasado duelo ante el Sanse en El Arcángel: Sintes y Martín en el eje, con Trilli asentado en la derecha y Bri, otro de vuelta, por la izquierda.

Sabía también Ania que frente al filial txuri-urdin, sobre todo en la primera mitad, la primera parcela en hacer aguas fue el mediocampo, por lo que recuperó a Dani Requena -que no estará ante Mirandés y Dépor, tras recibir la llamada de la selección sub-21 de David Gordo- para repoblar la sala de máquinas, tras el experimento fallido (otro) de Pedro Ortiz. Junto a él, Isma Ruiz se mantuvo innegociable, aunque con un matiz por delante: Goti vivió su primera suplencia, con Jacobo regresando al enganche.

Y tanto llamaba a la puerta que le acabaron abriendo… Dos goles en los últimos tres partidos avalaban la candidatura de Adilson a regresar al once, y frente a los burgaleses, 385 días después desde su anterior aparición de inicio -curso atrás, ante el Granada-, llegó el momento. Fue el lisboeta el encargado de recoger el testigo de González en el flanco izquierdo, con tanto Carracedo como Fuentes, inamovibles, repartidos como de costumbre entre la banda derecha y la punta de lanza, respectivamente.

La puesta en escena fue menuda. Un carrerón de Fuentes, que se tradujo en dos saques de esquina, lo transformó Isma Ruiz en la primera del partido con un trallazo por encima del travesaño. Diego González fue el que contestó en los locales, pasados algunos minutos, entonces aprovechando el cambio de turno entre Trilli y Álex Martín para recoger una descarga en la frontal del área y exigir la palomita inaugural de Álvarez en El Plantío. Otra demandó Sergio González, en una acción a balón parado que el central cartagenero cabeceó excesivamente cruzada, pero con mucho peligro…

Isma Ruiz protege el esférico durante un lance del encuentro ante el Burgos. / lof

De más a menos iba el ritmo. O a fogonazos. Sacaba pecho el Córdoba CF, pero no concretaba; hacía lo propio el Burgos, algo más fino. Si entre tres y cuatro toques combinaban los blanquiverdes, en solo dos -y más precisos-, lo hacían los departamentales. Y temblaba, seguía temblando la línea defensiva ribereña, en su línea de citas anteriores. Cada balón a la espalda, una odisea. Cada balón colgado, una ocasión manifiesta.

Así llegó el primer tanto del duelo, en un centro llovido al segundo palo que rechazó Álvarez a remate de Fer Niño y cazó Atienza en el área pequeña. Lo ratificó rápidamente el VAR, por posible posición adelantada, y en suspiro volvió a verse el bloque de El Arcángel por debajo en el marcador. Un dato: en ninguno de los últimos seis duelos llegó con su portería a cero a la media hora de partido. Incluso pudo redondear la jugada Diego, pero anduvo rápida la defensa califal para achicar aguas jugadas más tarde.

Pero arriba, un vacío absoluto. Se desgañitaba Iván Ania desde el área técnica y sobre el verde pocos cogían la comanda. Fuentes era una isla y por banda derecha llegaba el poco peligro producido. Trilli, mucho más activo en ataque que en defensa, desdoblada continuamente a Carracedo, aunque sin encontrar espacio para habilitar a ningún socio. Un puñado de centros tensos también sirvió Diego Bri, con la misma poca suerte.

Sobre el descuento volvió a castigar el Burgos, evidenciando la diferencia de niveles en suelo albinegro, tanto en juego, concentración como resultado. Combinación fácil por dentro, desplazamiento al perfil izquierdo -acompañado de mala lectura en los marcajes por parte andaluza- y golazo de bandera de Florian Miguel, que fusiló a Iker Álvarez con un voleón de zurda para colocar el 2-0 antes de la marcha a vestuarios. Zozobra absoluta.

Enfiló el túnel el Córdoba CF sin haber probado a Cantero, con dos dianas -no muy elaboradas- en sus redes y la sensación de que en los segundos 45 minutos lo que habría es tiempo para elevar la sangría.

Dimisión competitiva absoluta

Y así fue, al pie de la letra. Dos cambios introdujo Ania durante el paso por vestuarios, dejando a Christian Carracedo y Dani Requena en la caseta y encomendándose a Percan y Theo Zidane. Pero nada. Tan solo otro par de minutos necesitó Iñigo Córdoba para volver a golpear, aprovechando la falta de tensión generalizada de la defensa visitante -falló Isma Ruiz, blando Martín en la cobertura y despropósito de Trilli en la ayuda- para, a trompicones, inventarse un zurdazo raso a la derecha de la portería.

Sin presión efectiva, sin vigilancias fiables, concentración atrás ni claridad alguna en fase ofensiva. Suspenso colectivo, debacle asegurada. Porque el relato era grotesco. Tanto así que antes de la hora de juego el Burgos, que sin despeinarse hacía tiempo que había olido la sangre, amplió, de nuevo, poniendo el cuarto de penalti, por mediación de Curro Sánchez.

El Córdoba CF, con más de media hora por delante y aún 11 jornadas en la agenda de este curso, confirmó una dimisión competitiva absoluta. O al menos, la ratificó, porque venía de antes… Más a la desesperada llegó el siguiente tren de cambios, con la marcha de Álex Martín -señalado- y Fuentes -inédito- para dar pie a Dalisson y Mikel Goti.

Jacobo González, durante un lance del Burgos-Córdoba CF en El Plantío. / lof

No salía nada, ni siquiera con los de Luis Miguel Ramis cuatro tantos por encima, realizando rotaciones y totalmente replegados. La voz del orgullo, entre un bosque de saques de esquina mal ejecutados, la puso Trilli, ya entrado el tramo final, en el primer disparo a puerta -corría el minuto 82- con un chut algo forzado a quemarropa ante Ander Cantero, que desactivó sin demasiadas complicaciones el pamplonés.

Poco más quedó en el tintero, salvo un reguero final de amonestaciones y un último intento de Dalisson. Así se fraguó un nuevo episodio de la debacle cordobesista, que, tras los brotes verdes de la segunda mitad ante el Sanse, eligió El Plantío como nuevo escenario para representar su nueva imagen: la anticompetitiva. Y, con ello, seis derrotas consecutivas en LaLiga Hypermotion.