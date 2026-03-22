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Fútbol | 31ª jornada de Liga en Segunda División

Burgos-Córdoba CF, en directo | Comienza la cita en El Plantío

Los de Iván Ania visitan El Plantío con la idea de dar carpetazo a su racha de cinco derrotas consecutivas en LaLiga Hypermotion

Los futbolistas del Córdoba CF, durante una sesión de trabajo de esta semana en la Ciudad Deportiva.

Los futbolistas del Córdoba CF, durante una sesión de trabajo de esta semana en la Ciudad Deportiva. / MANUEL MURILLO

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF aborda su trigésimo primera prueba del campeonato de Liga en Segunda División este domingo en el Estadio El Plantío, ante el Burgos, a partir de las 14.00 horas. Quieren allí los de Iván Ania poner fin a la racha de cinco derrotas consecutivas, extendida a lo largo de todo un último mes de vacío competitivo. La consecuencia directa ha sido el lógico desplome en la tabla, aunque en términos de rendimiento y sensaciones, el contexto no es más halagüeño. Enfrente, ahora, tocará bregar con un combinado burgalés que llega al alza, tras empatar sin goles en Ipurúa e imponerse a Mirandés y Zaragoza, y que se encuentra a tan solo un punto de la zona noble, por lo que también buscará lo suyo.

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