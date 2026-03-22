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Fútbol | 31ª jornada de Liga en Segunda División
Burgos-Córdoba CF, en directo | Comienza la cita en El Plantío
Los de Iván Ania visitan El Plantío con la idea de dar carpetazo a su racha de cinco derrotas consecutivas en LaLiga Hypermotion
El Córdoba CF aborda su trigésimo primera prueba del campeonato de Liga en Segunda División este domingo en el Estadio El Plantío, ante el Burgos, a partir de las 14.00 horas. Quieren allí los de Iván Ania poner fin a la racha de cinco derrotas consecutivas, extendida a lo largo de todo un último mes de vacío competitivo. La consecuencia directa ha sido el lógico desplome en la tabla, aunque en términos de rendimiento y sensaciones, el contexto no es más halagüeño. Enfrente, ahora, tocará bregar con un combinado burgalés que llega al alza, tras empatar sin goles en Ipurúa e imponerse a Mirandés y Zaragoza, y que se encuentra a tan solo un punto de la zona noble, por lo que también buscará lo suyo.
Arraaaaanca el encuentro (0-0)
1'. ¡Comienza a rodar el balón en el Plantío! Primera posesión para los blanquiverdes.
Vuelven los protagonistas
¡Y ya saltan los 22 futbolistas al terreno de juego del Plantío!
Calientan los protagonistas
¡Salen los protagonistas a calentar sobre el verde de El Plantío!
Ojaos Valera, árbitro del partido
Alejandro Ojaos Valera será el encargado de dirigir el encuentro entre el Córdoba CF y el Burgos. No será la primera vez que el colegiado murciano coincida con el Córdoba CF. Hasta la fecha, ha dirigido tres encuentros del conjunto blanquiverde, con un balance de una victoria, un empate y una derrota.
Once inicial del Burgos
Luis Miguel Ramis también desvela el once inicial del Burgos:
Cantero, Florian, Grego, Sergio, Lizancos, Atienza, Morante, Iñigo, David, Curro y Fer Niño.
Once inicial del Córdoba CF
Y por aquí los once elegidos de Iván Ania. El Córdoba CF apuesta por:
Iker Álvarez en portería, con Álex Martín y Xavi Sintes en la defensa. Diego Bri y Trilli se reparten los laterales, mientras que la medular queda a cargo de Isma Ruiz, Dani Requena y Jacobo González como enganche. Después, por banda izquierda aparece Adilson y en la derecha se mantiene Carracedo. Tampoco se mueve la punta de lanza, con Adrián Fuentes.
¡Empezamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque entre el Burgos y el Córdoba CF que arranca a partir de las 14.00 horas en el Estadio El Plantío. Prueba de altura para el conjunto de Iván Ania, así como para él mismo, que tras cinco derrotas consecutivas buscará lograr su primera victoria en un mes para recomponerse. Tratará de hacerlo en el hogar de un cuadro burgalés en pleno auge, que llega de empatar en Ipurúa y tumbar tanto a Mirandés como Zaragoza y, con ello, colocarse a tan solo un punto de la zona de 'play off'. Por tanto, tendremos hoy un duelo de contrastes en suelo albinegro, donde se espera un partidazo. ¡Comenzamos!
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