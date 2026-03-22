Burgos-Córdoba CF: altas, bajas y posibles onces para el partido en El Plantío

Diferente semana, mismo objetivo: volver a ganar. Más de un mes de competición, teñido por cinco derrotas consecutivas, acumula el Córdoba CF de Iván Ania sin saber lo que es llevar puntos a su casillero. Este domingo, ante el Burgos en el Estadio El Plantío (14.00 horas), buscará ponerle remedio, con la visita a un conjunto burgalés en plena forma y que promete poner compleja -y mucho- la tarea de reconectar con la senda de la victoria. No fue semana atrás ante el Sanse en El Arcángel, tampoco en la visita al Racing de Santander en El Sardinero ni mucho menos frente al Andorra, por lo que la idea es, precisamente, que sea en territorio albinegro.

Porque media decena de citas sin puntuar es una secuencia que pocas veces se había visto en la historia reciente de la entidad dentro del fútbol profesional, más allá de la lógica estadística que dejó el breve paso por Primera División hace una década, en la que la derrota se convirtió en tónica habitual durante la segunda mitad de campeonato. Pero en el resto, focalizado en Segunda División, la historia nunca se ha torcido hasta este punto, o casi. De hecho, hacía más de 20 años que no se producía una racha negativa del calibre de la actual, allá por el curso 2004-2005 bajo la batuta de Esteban Vigo. Ahora, con Ania, que además se encuentra firmando la peor racha de su trayectoria, la situación exige dar un paso adelante.

Como balance, aparece ahora el conjunto blanquiverde en la undécima plaza, con 41 puntos. Seis más suma el Burgos de Luis Miguel Ramis, que ve la vida de otra manera tras haberse embolsado siete de los últimos nueve en juego, hasta alcanzar los 47 y, por el momento, colocarse a tan solo otro punto más de la zona noble de la tabla. Viene de empatar en un escenario de la complejidad de Ipurúa, ante el Eibar, habiendo superado semanas atrás a Mirandés y Zaragoza.

Las dos enfermerías

En clave médica, también le sonríe el momento actual al combinado burgalés, que contará con todos sus efectivos disponibles, a excepción del paraguayo Hugo Cuenca. Tampoco lamentará excesivas bajas el propio Ania, que esta semana recupera a Alberto del Moral y, previsiblemente, a un Rubén Alves en el foco durante las últimas fechas, tras su desconvocatoria a última hora justo antes del cruce ante la Real Sociedad B. Los que no estarán, eso sí, serán Carlos Marín -por un golpe- y los lesionados Juan María Alcedo y Franck Fomeyem, todavía lejos de volver a sumar sobre el verde.

Alberto del Moral, novedad en la convocatoria del Córdoba CF para medirse al Burgos. / MANUEL MURILLO

Alineaciones probables

Así las cosas, estos son los dos posibles onces de cara al choque de este domingo en El Plantío:

Burgos CF: Cantero, Lizancos, Grego, Sergio, Florian Miguel, Appin, Curro Sánchez, Atienza, Iván Morante, David González e Iñigo Córdoba.

Cantero, Lizancos, Grego, Sergio, Florian Miguel, Appin, Curro Sánchez, Atienza, Iván Morante, David González e Iñigo Córdoba. Córdoba CF: Iker Álvarez, Álvaro Trilli, Xavi Sintes, Álex Martín, Diego Bri, Requena, Isma Ruiz, Jacobo, Adilson Mendes, Fuentes y Carracedo.

El encuentro estará a cargo del árbitro cartagenero Alejandro Ojaos Valera, adscrito al comité murciano. En el VAR estará el madrileño David Gálvez Rascón.