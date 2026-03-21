Horario y dónde ver por televisión el Burgos-Córdoba CF

De vuelta al ruedo. Se sacude el polvo, se calza las botas y regresa al césped el Córdoba CF de Iván Ania este domingo ante el Burgos en El Plantío (14.00 horas), hogar del segundo equipo menos goleado de LaLiga Hypermotion y donde los pupilos del asturiano buscarán cerrar la hemorragia competitiva abierta durante el último mes de Liga. Porque cinco derrotas consecutivas son la carta de presentación califal en estas fechas, tras caer semana atrás ante la Real Sociedad B en El Arcángel (0-2) y, con ello, engrosar aún más una de las rachas negativas más señaladas de toda la historia del club dentro de la categoría de plata. Y ahora van en busca de cortarla.

El encuentro podrá ser seguido en directo a través de las distintas plataformas integradas en LaLiga Hypermotion TV. La retransmisión principal correrá a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, titulares de los derechos audiovisuales del campeonato. Asimismo, el partido estará accesible mediante los paquetes de operadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video. Por otro lado, el grupo MásMóvil facilitará el acceso a la emisión a través de sus marcas Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. En el ámbito local, PTV Telecom seguirá distribuyendo la señal mediante Zapi, un servicio disponible bajo suscripción mensual.

Un pulso entre contrastes

En términos de rendimiento, este domingo se cruzarán en tierras burgalesas dos polos opuestos. Los blanquiverdes vienen en su peor momento del curso -también de su época reciente-, mientras que el combinado dirigido por Luis Miguel Ramis asoma reforzado en esta fase de campeonato, tras sacar un buen punto ante el Eibar en Ipurúa (0-0) durante la pasada jornada y previamente haber despachado al Mirandés y Real Zaragoza.

Lance de una sesión de trabajo del Córdoba CF de esta semana en la Ciudad Deportiva. / MANUEL MURILLO

La traducción, en ambos casos, son seis puntos de distancia. Como undécimo asoma el Córdoba CF, con 41 en el casillero, mientras que los burgaleses, actualmente séptimos -y a solo un punto del play off-, aparecen con otros 47 en su cuenta.

La cita estará dirigida por el colegiado cartagenero Alejandro Ojaos Valera, adscrito al comité murciano, en la campaña de su debut en Segunda División. En tres ocasiones ha dirigido a los cordobeses, con un balance de un empate, una victoria y una derrota. Junto a él, en la sala VOR estará el experimentado árbitro madrileño David Gálvez Rascón, de 44 años.