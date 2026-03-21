Un Burgos de nombres propios: ¿cuáles son las cinco principales amenazas para el Córdoba CF en El Plantío?

El Córdoba CF visitará este próximo domingo El Plantío para enfrentarse al Burgos, a partir de las 14.00 horas. En esta trigésima fecha del campeonato liguero, los blanquiverdes buscarán regresar a la senda de la victoria en uno de los estadios más exigentes de LaLiga Hypermotion. De hecho, allí los de Iván Ania tendrán delante a uno de los rivales más rocosos de la categoría: el segundo equipo que menos goles ha recibido, tan solo 26 en los 30 partidos disputados, y que cuenta con grandes individualidades que son capaces de decantar el encuentro del lado burgalés.

Y es que, el conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis está cuajando una temporada notable en el fútbol de plata, asomando ahora desde la séptima plaza, a tan solo un punto de la UD Las Palmas, que marca los puestos de play off de ascenso a Primera División. Parte de responsabilidad, además, la asumen varios jugadores de la plantilla albinegra, como bien podrían ser Ander Cantero, Curro Sánchez, David González, Florian Miguel o Iván Morante, todos piezas clave en su esquema. Asimismo, el técnico catalán cuenta también con jugadores desequilibrantes que en estas últimas semanas han comenzado desde el banquillo como Fer Niño o Víctor Mollejo, pero que igualmente tienen su cuota de protagonismo.

Un equipo desde la defensa

Eso sí, más allá de la secuencia de nombres propios en el frente de ataque, el equipo de Ramis se construye desde la defensa, y una pieza clave en ella es Ander Cantero. Once han sido las veces que ha dejado la portería a cero durante este curso, siendo que el más ha repetido esta hazaña en la categoría junto a Horkas (Las Palmas) y Magunagoitia (Eibar). El guardameta navarro ha realizado 85 paradas en este curso, con una media de 2,83 por partido.

La línea de cuatro la forman los zagueron Grego Sierra, Sergio González, Alejandro Lizanco y Florian Miguel. Este último es uno de los fijos dentro del once para el entrenador del conjunto burgalés. El lateral izquierdo, en su segunda campaña en El Plantío, ha contribuido hasta la fefcha con tres asistencias y un tanto. Aun así, el francés es uno de los seguros también en defensa, ganando más de la mitad de los duelos que ha disputado, concretamente el 56.52%.

De hecho, en torno a la retaguardia ha hilado el Burgos uno de sus mejores momentos del curso, habiendo encajado tan solo tres goles en los últimos siete enfretamientos.

Pólvora en ataque

Dentro del esquema del experimentado técnico, también destacan dos nombres en el ataque: David González y Curro Sánchez. Entre los dos suman 17 contribuciones de gol en esta temporada. Es más, el primero está siendo una de las revelaciones del año en el equipo de El Plantío, representando esta mejora de nivel en un crecimiento de su valor de mercado, que ha pasado de 200 mil euros a principios de campeonato a dos millones en la actualidad, según el portal Trasnfermarkt.

Y es que González ha anotado nueve tantos en la actual campaña, ocho de ellos en el campeonato doméstico y uno en Copa del Rey, alzándose como el máximo goleador particular de su equipo. Además, ha repartido cuatro asistencias. El extremo derecho está siendo uno de los jugadores más diferenciales de LaLiga Hypermotion. Incluso, el club castellano ya procuró su continuidad a largo plazo meses atrás, con contrato vigente hasta 2029.

David González en el partido de ida ante el Córdoba CF / Víctor Castro

Por su parte, Curro es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene a sus órdenes Ramis. El de La Palma del Condado es una de las vértebras en la columna del Burgos, habiendo disputado más de dos mil minutos y contribuyendo con cinco participaciones en el ámbito anotador, con cuatro goles y una asistencia. El atacante vive su cuarta temporada en el conjunto blanquinegro, eso sí, en cuanto a números, está siendo la más discreta por el momento. Sabe bien lo que es anotar frente al Córdoba CF, además, tras su diana del pasado ejercicio, entonces en El Arcángel, de libre directo para colocar el primer tanto visitante en el 2-2 final.

Por último, el centro del campo está controlado por Miguel Atienza e Iván Morante. Ambos han disputado todos los encuentros en los que han estado disponibles (29) quedándose sin jugar tan solo en una jornada por sanción, respectivamente. Es precisamente el segundo de ellos el que mayor auge, en términos de participación, está teniendo en la 2025-2026. Morante ya ha superado su marca personal en cuanto a minutos del año pasado y con tan solo 25 años es una de los baluartes del equipo burgalés.

Amenazas desde el banquillo

Pero cuenta el combinado castellano-leonés con más material en la caseta. Y es que la segunda unidad burgalesa se presenta también como una importante amenaza de cara a las pretensiones blanquiverdes. Futbolistas del calibre de Fer Niño o Víctor Mollejo, precisamente, en clave ofensiva, son algunas de las piezas más amenazantes en esta parcela, empleados habitualmente en el tramo final de los partidos -al menos en esta fase de Liga- y que actúan especialmente bien sobre defensas desgastadas. Dado el sistema con el que trabaja el Córdoba CF, se antoja ese un escenario plausible este domingo.

Empezando por el primero, el punta mallorquín es una de las amenazas ofensivas más fuertes dentro dirigida por Ramis. Tres campañas suma con la camiseta blanquinegra, con un balance total de 22 goles. Cinco de ellos han sido este curso en LaLiga Hypermotion, aunque el último de ellos se remonta al pasado mes de enero.

Desde un perfil algo distinto asoma Mollejo, otro jugador caracterizado por su perfil desequilibrante. Ya en el encuentro de la primera vuelta en El Arcángel, que supuso la apertura del nuevo año, fue una de las bazas más peligrosas del combinado visitante tras salir precisamente desde el banco de supentes. El de Ciudad Real realizó ante el combinado cordobés tres disparos, el que más firmó de su plantilla.