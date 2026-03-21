El Burgos, juez de un Córdoba CF que quiere remontar el vuelo en LaLiga Hypermotion

Las palabras siguen siendo las mismas, el plan, casi que también, pero nada suena igual que antes. Donde fechas atrás había discurso firme, ahora solo quedan ecos, o ni eso… El Córdoba CF de Iván Ania se ha adentrado en ese terreno pantanoso donde las certezas pesan menos y las dudas empiezan a ocupar demasiado espacio. Porque cinco derrotas, todas consecutivas, han sido las encargadas de cambiar el paisaje blanquiverde en apenas un mes de competición. De luchar por todo, a quedarse en tierra de nadie. Y en ese contexto, el calendario señala una nueva parada: el Burgos y El Plantío, este domingo (14.00 horas), como escenario para volver a empezar.

Y es que media decena de citas lleva ya guionizada la crisis cordobesa. Diferentes introducciones, nudos variados, pero igual desenlace: marcharse sin puntos nuevos en el casillero. Parece descabellado dado el contexto en el que surgió la mala racha, después de seis victorias en siete jornadas que habían precedido a la debacle inaugural en Almería. Ahora, lo que antes era inercia positiva -y, quizás, un optimismo desenfrenado- se ha convertido en algo parecido a la resistencia…

En suelos más terrenales se mueve por tanto el bloque cordobés, que pasará revista en tierras burgalesas defendiendo la undécima plaza, con 41 puntos, los mismos que suma desde que tumbase al Leganés en El Arcángel durante el día de San Valentín. Otros diez lo separan del descenso, por lo que el pánico no cunde del todo, aunque ya son siete la diferencia con respecto a la marca de la UD Las Palmas (48), actual sexto clasificado y, por ende, frontera con la zona de privilegio en LaLiga Hypermotion.

Enfrente, un rival en pleno impulso

El contraste lo pone el Burgos, que ha encontrado justo lo que al Córdoba CF se le escapa últimamente: continuidad, resultados y, sobre todo, ser competitivo… Séptimos en la tabla, a un solo punto del play off, los de Luis Miguel Ramis llegan en plena efervescencia, tras sacar un empate sin goles en Ipurua, ante el Eibar -el mejor local de la categoría-, y poco antes haber encadenado un par de victorias frente a rivales necesitados a estas alturas del relato: el Mirandés (2-0) y el Real Zaragoza (0-1).

«Para poder ganar al Burgos, tienes que hacer muchas cosas bien. A nivel defensivo, tampoco les puedes conceder nada, rentabiliza muchísimo los goles, su relación entre goles y puntos es altísima», ya avanzaba el propio Ania en la previa del encuentro, deslizando que los errores propios -tónica habitual en esta fase de temporada-, pasarán factura.

Contarán los burgaleses, además, con todos sus efectivos disponibles, de cara a una trigésimo primera jornada de Liga en la que el preparador asturiano también tendrá movimiento en su lista: se espera a Rubén Alves, regresa Del Moral, pero no estará Carlos Marín. Tampoco podrán ser partícipes de la convocatoria Juan María Alcedo ni Fomeyem.

Adrián Fuentes celebra su gol ante el Burgos en el choque de la primera vuelta, en El Arcángel. / VÍCTOR CASTRO

Movimientos en el once

En mitad de la vorágine de malos resultados, se entiende, por tanto, que las permutas son una opción más que lícita en la mesa del asturiano. La más clara, obligada, tendrá lugar bajo palos, con la ausencia del meta almeriense -titular en las dos últimas jornadas- y el regreso al once de Iker Álvarez, que ya disputó la segunda mitad del duelo ante el Sanse. Será ese el único movimiento previsible entre defensa y portería, con la zaga potencialmente conformada por la pareja Sintes-Álex Martín en el eje, si bien pendientes del estado de forma de Alves -apuntaba a titular ante los realistas-, y tanto Álvaro Trilli como Diego Bri asentados en los laterales.

En mediocampo se espera el regreso de Dani Requena, sin minutos semana atrás, como acompañante de Isma Ruiz y con Jacobo González derivado al enganche, siendo, en ese caso, Mikel Goti el sacrificado, tras un cúmulo de actuaciones más que discretas. Incluso plausible se antoja una reformulación del sistema, con el retorno de tres mediocampistas puros -sin mediapunta- a escena, en un escenario que daría pie a la aparición de Pedro Ortiz en el centro e incluso vías para sumar minutos para Del Moral.

En cualquier caso, el que llama con fuerza a las puertas de la titularidad es Adilson Mendes, una de las piezas más incisivas del bloque en el último puñado de compromisos. Podría firmar en El Plantío el lisboeta su primer encuentro de partida el lisboeta, precisamente, que no se deja ver por el once desde la goleada al Granada en El Arcángel del pasado curso, cuando cayó gravemente lesionado. Eso sí, tanto en banda derecha como en punta habrá poco debate: tendrán continuidad tanto Carracedo como Fuentes.