Burgos-Córdoba CF: Ojaos Valera, árbitro del partido

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al cartagenero Alejandro Ojaos Valera (1992), adscrito al colegio murciano, como árbitro del compromiso que medirá al Córdoba CF frente al Burgos. La cita, correspondiente a la jornada 31 del campeonato en LaLiga Hypermotion, se disputará este domingo en el Estadio El Plantío a partir de las 14.00 horas.

Un perfil en crecimiento

A sus 33 años, Ojaos Valera transita por su primera temporada en el fútbol profesional, tras un recorrido progresivo en el arbitraje nacional: dos campañas en Segunda Federación, otras dos en Primera Federación y la actual en la categoría de plata. En ese trayecto acumula 65 encuentros dirigidos, con un balance disciplinario de 352 tarjetas amarillas -una media de 5,42 por partido- y 18 expulsiones.

En cuanto a resultados, su historial presenta una ligera tendencia local, con 30 victorias de los equipos de casa, frente a 19 empates y 16 triunfos visitantes.

No será la primera vez que el colegiado murciano coincida con el Córdoba CF. Hasta la fecha, ha dirigido tres encuentros del conjunto blanquiverde, con un balance de una victoria, un empate y una derrota.

Ojaos Valera conversa con Sergi Guardiola durante el Córdoba CF-Las Palmas de este curso. / A.J. GONZÁLEZ

De hecho, el precedente más recordado de ellos se remonta a la temporada 2023-2024 en Primera Federación, en un duelo frente al Ceuta en el El Arcángel que finalizó con empate (3-3) y dejó un elevado componente disciplinario: nueve amarillas y dos expulsiones, entre ellas la de José Calderón por parte local y la de Uche, hoy en el Crystal Palace, en el bando visitante.

Ya en el presente curso, Ojaos Valera fue el encargado de dirigir el estreno liguero en El Arcángel, saldado con derrota cordobesista frente a la UD Las Palmas (1-3).

En lo que respecta al Burgos, el colegiado solo ha coincidido en una ocasión con el conjunto castellano, en la presente temporada, con derrota para los burgaleses en su visita al Huesca (2-1).

En la sala VOR estará el madrileño David Gálvez Rascón, de 44 años, encargado de supervisar las acciones revisables durante el encuentro.