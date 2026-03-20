Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos CF: “No es normal que el Córdoba CF haya entrado en esa dinámica de derrotas”

Luis Miguel Ramis, entrenador del próximo rival del Córdoba CF, el Burgos CF, con el que se verá las caras este domingo en El Plantío (14.00 horas), manifestó en rueda de prensa que “vengo hablando de finales desde la –jornada- 14 y a los jugadores también. No en el sentido estricto de que es una final. Obviamente, todos saben lo que es la final, pero me quiero referir a que debemos de tomarlo como si fuera el último partido. Eso es una final también, que es un último partido para conseguir algo y conseguir tres puntos” ante el Córdoba CF, este domingo. “Ahora mismo te da premio y también se consigue en una final, no nos dan nada a cambio pero tres puntos son mucho”, avisó el técnico del Burgos CF, que también hizo hincapié en que “quiero que lo sienta también la plantilla, los jugadores, que no miren más adelante, ahora tenemos una serie de partidos acumulados en un par de semanas que son todos muy importantes, pero no debemos de ir más allá”.

"Es nuestra final"

Por lo tanto, el entrenador catalán reiteró que ante el Córdoba CF “es nuestra final y tenemos que tomárnosla con esa importancia sin ver más allá, porque ahora mismo el valor de los puntos, como les he dicho ahora, es un tesoro y tres puntos son muy difíciles de conseguir y vamos a perseguirlos porque nos van a dar mucho y nos van a situar otra vez en la parte de la clasificación que queremos estar y que creo que merecemos y que cuesta mucho y esa es la idea”.

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos, en El Plantío. / Burgos CF

El máximo accionista del Burgos CF, Marcelo Figoli, manifestó el jueves la intención de renovar al cuerpo técnico blanquinegro, algo que para Ramis “son buenas noticias”. “Significa que le dan valor a nuestro trabajo, que están contentos y por lo tanto eso siempre es una buena noticia”, reiteró. “Nosotros estamos muy focalizados en esta final y luego lógicamente nos quedan por nuestra parte y también por parte del club muchos deberes de aquí a final de temporada y eso es lo que nos debe de ocupar, pero todo focalizado a jugadores, a plantilla, a juego, a mirar hacia adelante. El tema mío es para mí ahora lo menos importante, sinceramente”, aseguró.

"Ojalá seamos más en El Plantío"

Asimismo, Luis Miguel Ramis deseó que El Plantío tenga una buena entrada, este domingo, frente al Córdoba CF. “Ojalá cada vez seamos más en el estadio los días de partido”, deseó el técnico albinegro, que reitró sobre su futura renovación que “quedan cosas por hacer por mi parte, yo también tengo mi autoxigencia y tengo que cumplir con lo que yo quiero, que son objetivos siempre ambiciosos y el club tiene que acompañarnos en ese camino y si eso es así pues habrá mucha más sintonía para poder seguir juntos, pero es una cosa a valorar algo más adelante”.

Pedro Ortiz, durante un lance del Burgos-Córdoba CF en El Plantío de la pasada temporada. / LOF

Posteriormente, Ramis habló sobre el próximo rival del Burgos CF, un Córdoba CF que “no es normal que con esas características y con esa trayectoria haya entrado en esta dinámica de tantas derrotas porque propone muchísimo dentro de los partidos y es un equipo que siempre ofrece posibilidades de ganar los partidos, aun habiéndolos perdido los últimos cinco”. Ramis avisó de que el Córdoba CF “es un muy buen visitante, tiene muchos puntos, está de los mejores visitantes, no sé si el segundo o el tercero, creo que el tercero y eso habla mucho que, bueno, tiene las cosas claras, también fuera de casa, no se atenaza al ir fuera y sigue en la línea que marca su entrenador”. El catalán comentó que el equipo de Iván Ania “está teniendo más problemas en casa porque se atasca un poquito más en ese juego que quiere desarrollar, pero fuera de casa también ofrece muy buen rendimiento y siempre, insisto, siempre está dentro de los partidos y con la sensación de poder hacerte daño por las características que tiene a nivel ofensivo y a nivel individual, por los jugadores que tiene”.

Un Córdoba CF "en desequilibrio defensivo"

Además, el técnico del Burgos CF amplió sobre el Córdoba CF que “ha entrado en algo de desequilibrio en fase defensiva en la que cometiendo algún error le está penalizando y eso le está haciendo que no esté pudiendo sacar los partidos adelante, pero la verdad sabemos lo que es ese equipo, sabemos en el partido de ida lo que nos penalizó y lo que tenemos que intentar es crecer en el partido y llevarle a posiciones en las que el rival no se sienta cómodo, porque sabemos cómo está cómodo en el partido o qué es lo que busca en el plan de partido el entrenador y el equipo rival”. Por lo tanto, Ramis reiteró que el plan de su Burgos CF pasa por “llevar el partido a donde a nosotros nos interesa y donde el rival no de cara a sacar el resultado que todos deseamos que es una victoria”.

Marcelo Figoli, máximo accionista del Burgos CF. / BURGOS

Asimismo, se le preguntó a Ramis qué tipo de choque espera el domingo, en El Plantío, entre el Burgos CF y el Córdoba CF después del empate sin goles logrado ante el Eibar. “No hay dos partidos iguales. Pero sí hay en algunos momentos ciertas similitudes” entre el duelo en Ipurúa y el de este domingo en El Plantío. “Las estructuras no son iguales, los jugadores en zona de inicios de juego se distribuyen y ocupan de forma diferente, por lo tanto, las presiones ajustadas son diferentes”, comentó el catalán, que explicó que “la estructura del Córdoba CF es una estructura en la que si no ajustas bien las situaciones de presión te hacen daño, porque tienen buenos jugadores entre líneas, ocupan bien. Si por la distribución que tienen no llegas a tiempo a los primeros puntos de presión luego ya quedas en inferioridad, porque ellos te generan esa superioridad en muchas zonas del campo y luego, claro, es un equipo combinativo que es capaz de generarte problemas y va muy bien al espacio también. Por lo tanto hay que ajustar muy bien en el plano defensivo el partido y en el plano ofensivo pues también tenemos claro un poco que nosotros hemos crecido en ese aspecto, pues insisto, un rival que lo que quiere jugar es permanentemente lejos de su portería, todo lo que sea llevarle cerca de la suya es incomodarle, no estoy diciendo nada a grosso modo, como aspecto general nada raro, por lo tanto, bueno, pues el llegar ahí, el incomodar y el no precipitar y también trabajar el partido desde el plano ofensivo que nos interesa es muy importante.