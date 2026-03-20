Iván Ania, optimista en el Córdoba CF: “Los jugadores confían en que esta situación se acabe ante el Burgos”

Nueva prueba, mismo objetivo: zanjar la mala racha. Cinco jornadas arrastra el Córdoba CF de Iván Ania inmerso en esa tarea. La de reconciliar sensaciones, reconectar con la victoria y, sobre todo, recuperar ese equilibrio entre rendimiento y resultados. No fue en Santander, tampoco frente al Sanse en El Arcángel (0-2), y este domingo ante el pujante Burgos en el Estadio El Plantío (14.00 horas) no quedará más remedio que reabrir la lucha, en busca de los primeros tres puntos desde hace más de un mes. «El equipo está con ganas de ganar. Ha habido muchos momentos en estos cinco partidos en los que hemos estado bien, no todo ha sido malo. Los jugadores también lo piensan, están confiados en que está situación se va a terminar ya este domingo y, a partir de ahí, seguir sumando», comentaba el propio técnico blanquiverde tras la sesión de este viernes.

Las claves para remontar el vuelo

Porque la traducción inmediata de la crisis abierta desde la visita al Almería (2-1) ha sido un desplome clasificatorio ostensible. De pugnar por un sitio entre los seis primeros clasificados, precisamente, a ver ahora la zona de play off a siete puntos de distancia, con múltiples implicados de por medio… «Estamos más cerca de arriba que de abajo, es la realidad. Necesitamos nueve puntos para hacer esos 50 que nos den tranquilidad. Cuando encajas, se señala a la defensa, y muchas veces no es solo eso. El Andorra y la Real Sociedad B nos ganaron no siendo reconocibles, modificaron para penalizar nuestras posibles debilidades. Si consiguen golpear a la espalda, es problema de la presión. Debemos mejorarla, era una seña de identidad del equipo», demandó.

Y en clave interna, otro mensaje: «Ahora hay que transmitir confianza, somos conscientes de que hay cosas que no estamos haciendo bien. Hay otras que sí, deben ser la base sobre la que crecer. No podemos ser autodestructivos... El otro día hicimos números que en otro momento de la temporada habrían dado para golear. Hay que tener alegría para afrontar estas situaciones, ser optimistas», reivindicó ambicioso.

Todo ello se antoja necesario para frenar la efervescencia de un Burgos sobre el que, ya desde la previa, pone en aviso: «Normalmente, cuando juega en casa, presiona arriba, lo intenta. Trata de ahogar la salida de balón. Aquí, quizá por nuestro buen hacer, les metimos muchísimo tiempo en bloque medio o bajo. La sensación que tienes cuando ves un partido suyo, es que es un equipo, un bloque, sólido, que concede poco y no regalan nada. Para poder ganar al Burgos, tienes que hacer muchas cosas bien. A nivel defensivo, tampoco les puedes conceder nada, rentabiliza muchísimo los goles, su relación entre goles y puntos es altísima. Será muy complicado, pero tenemos capacidad para poder llevarlo adelante e intentar conseguir esos tres puntos», analizó.

Iván Ania, en un entrenamiento de esta semana en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

La enfermería y Rubén Alves

Concluyó haciendo un breve repaso de la enfermería cordobesista, donde se mantendrá, prácticamente, el mismo número de inquilinos que fechas atrás, aunque con intercambio de nombres propios: no estará Carlos Marín, pero sí regresa Alberto del Moral. «Marín es baja, junto a Fomeyem y Juan María Alcedo. Tiene un golpe que no le permite casi ni hacer vida normal. Del Moral, ya la semana pasada participó, pero todavía no estaba con confianza para ir convocado. Esta semana, con total normalidad, es uno más. No está teniendo suerte en cuanto a lesión y minutos. No es lo que él tenía en su cabeza, lo que todos teníamos, de que fuera un jugador con muchísimo minutos. Puede ser importante de aquí al final», reveló.

«Está haciendo parte con el grupo, queda un entrenamiento. Si mañana lo completa, irá en convocatoria. Es un jugador más. El miércoles, en el primer entrenamiento, empezó y luego salió. Ayer hizo parte con el grupo y luego salió. Hoy entrenó totalmente normal y mañana esperamos lo mismo», añadió con respecto a Rubén Alves, en el foco durante las últimas fechas tras su no convocatoria ante el Sanse.