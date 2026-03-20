Dani Requena da el salto a la sub-21 y deja al Córdoba CF sin una pieza clave: baja ante el Mirandés y el Deportivo

El crecimiento de Dani Requena ya tiene reflejo internacional. Y es que el futbolista del Córdoba CF, cedido esta temporada por el Villarreal, ha sido convocado por primera vez con la selección española sub-21 para las próximas citas clasificatorias rumbo al Europeo de 2027, que se celebrará en Albania y Serbia. Una llamada que refuerza su progresión, pero que también deja un vacío sensible en el esquema de Iván Ania de cara a las próximas fechas...

El centrocampista granadino, natural de Cenes de la Vega, figura en la lista definitiva confeccionada por David Gordo para medirse a Chipre y a la Federación de Kosovo, en dos compromisos que coinciden plenamente con el calendario blanquiverde. De este modo, no estará disponible para los duelos ante el Mirandés, el viernes 27 de marzo en el Estadio El Arcángel (19.00 horas), ni para la visita al Deportivo de La Coruña en Estadio de Riazor, el martes 31 (20.00 horas). Eso sí, el cruce del próximo domingo ante el Burgos en El Plantío (14.00 horas) no se encuadra en esa franja, por lo que sí podrá ser alineable.

Estreno internacional y calendario exigente

El combinado nacional abrirá su ventana internacional el viernes 27 a las 17.00 horas en Larnaca, donde se enfrentará a Chipre. Posteriormente, el martes 31 a las 20.30 horas, España recibirá a la Federación de Kosovo en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, en un nuevo compromiso clasificatorio. Para Requena, se trata de un paso significativo dentro de su evolución, consolidada esta campaña en el fútbol profesional tras su llegada a El Arcángel.

Sin embargo, su ausencia llega en un tramo exigente para el combinado califal, aunque en un contexto reciente algo matizado. El organizador fue titular en Estadio El Sardinero ante el Racing de Santander, si bien apenas superó la hora de juego, y no dispuso de minutos en el último compromiso frente a la Real Sociedad B en El Arcángel. Este curso, no obstante, acumula un total de 1.879 minutos en 27 partidos, 23 de ellos como titular, con un balance de dos goles en Liga.

Dani Requena, junto a Iván Ania en la línea de banda de El Arcángel. / manuel murillo

«Hemos ayudado en que haya sido convocado»

Desde la propia entidad de El Arcángel no han tardado en respaldar la convocatoria del jugador. «Desde el Córdoba CF le deseamos mucha suerte a nuestro jugador en esta importante cita internacional», señaló a través de sus canales oficiales.

En la misma línea se expresó Iván Ania, técnico del primer equipo, que valoró positivamente la llamada internacional del futbolista: «Es una buena noticia, dentro de que salimos perjudicados deportivamente. Hemos ayudado en que él haya sido convocado con la selección sub-21. Es muy importante para el club, tener jugadores convocados en selecciones que compiten a nivel internacional. Habla de que tiene mucho nivel, de que ha hecho muy bien las cosas. Si ves la lista, la mayoría de jugadores son de Primera División. Es un éxito para él personal, para el club es un orgullo y satisfacción el tener un jugador ahí y haber colaborado en esa convocatoria», indicó.