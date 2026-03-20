El Córdoba CF, por primera vez con presencia en la selección española sub-21 desde Rafa Berges

La temporada de Dani Requena no está pasando desapercibida en el mundo del fútbol. El mediocampista del Córdoba CF ha sido convocado por David Gordo para los próximos compromisos internacionales que tendrá la sub-21 ante la selección de Chipre y la Federación de Kosovo los próximos días 27 y 31 de marzo, respectivamente. El cuadro de Iván Ania no podrá contar con el «30» para los partidos ante el Mirandés y el Deportivo de La Coruña.

Un precedente lejano

Y es que, hacía más de treinta años que el club blanquiverde no veía a ningún jugador suyo en una lista de convocados de una edad tan alta. Ese precedente lo marcó Rafa Berges, que fue llamado durante de la temporada 1990-1991 para la selección olímpica (sub-23), en su último curso como jugador califal. El cordobés fue uno de los seleccionados por Kubala para el amistoso ante la selección olímpica de Polonia en un encuentro en Ronda que terminó con empate a uno.

De hecho, el defensor vistió la elástica roja en varias ocasiones, con el equipo olímpico, eso sí, llegando a ganar la medalla de oro siendo una pieza clave en los Juegos Olímpicos del 1992 de Barcelona. Sin embargo, estos encuentros se produjeron cuando era jugador del CD Tenerife, equipo al que se marchó tras su periplo en El Arcángel, estadio al que regresaría más tarde para finalizar su etapa como futbolista.

Asimismo, el Córdoba CF ha tenido representación en categorías inferiores en el combinado nacional. En el pasado más reciente, Alejandro Arévalo fue convocado para la selección sub-18 en el año 2024. También Sebas Moyano disputó varios encuentros con las selecciones sub-18 y sub-19 en su etapa en el club califal. Otro fue Fede Vico, quien pasó por todas las categorías desde la sub-17 hasta la sub-20, acumulando hasta 23 partidos con La Roja.

La selección olímpica en los Juegos Olímpicos de Barcelona con Rafa Berges, dorsal 17 / CÓRDOBA

Por su parte, Dani Requena podría firmar su debut el próximo viernes 27 de marzo ante el combinado chipriota en Larnaca, en el encuentro clasificatorio de cara al próximo europeo sub-21 que se disputará en Albania y Serbia el próximo año 2027. El granadino regresará a Las Rozas, ya que en el año 2022 fue llamado para la selección sub-19 cuando jugaba en el primer equipo juvenil del Villarreal.