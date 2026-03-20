Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF, por primera vez con presencia en la selección española sub-21 desde Rafa Berges
Dani Requena será el primer jugador blanquiverde que vista la elástica roja desde la convocatoria del cordobés en 1991
Lorenzo Estepa
La temporada de Dani Requena no está pasando desapercibida en el mundo del fútbol. El mediocampista del Córdoba CF ha sido convocado por David Gordo para los próximos compromisos internacionales que tendrá la sub-21 ante la selección de Chipre y la Federación de Kosovo los próximos días 27 y 31 de marzo, respectivamente. El cuadro de Iván Ania no podrá contar con el «30» para los partidos ante el Mirandés y el Deportivo de La Coruña.
Un precedente lejano
Y es que, hacía más de treinta años que el club blanquiverde no veía a ningún jugador suyo en una lista de convocados de una edad tan alta. Ese precedente lo marcó Rafa Berges, que fue llamado durante de la temporada 1990-1991 para la selección olímpica (sub-23), en su último curso como jugador califal. El cordobés fue uno de los seleccionados por Kubala para el amistoso ante la selección olímpica de Polonia en un encuentro en Ronda que terminó con empate a uno.
De hecho, el defensor vistió la elástica roja en varias ocasiones, con el equipo olímpico, eso sí, llegando a ganar la medalla de oro siendo una pieza clave en los Juegos Olímpicos del 1992 de Barcelona. Sin embargo, estos encuentros se produjeron cuando era jugador del CD Tenerife, equipo al que se marchó tras su periplo en El Arcángel, estadio al que regresaría más tarde para finalizar su etapa como futbolista.
Asimismo, el Córdoba CF ha tenido representación en categorías inferiores en el combinado nacional. En el pasado más reciente, Alejandro Arévalo fue convocado para la selección sub-18 en el año 2024. También Sebas Moyano disputó varios encuentros con las selecciones sub-18 y sub-19 en su etapa en el club califal. Otro fue Fede Vico, quien pasó por todas las categorías desde la sub-17 hasta la sub-20, acumulando hasta 23 partidos con La Roja.
Por su parte, Dani Requena podría firmar su debut el próximo viernes 27 de marzo ante el combinado chipriota en Larnaca, en el encuentro clasificatorio de cara al próximo europeo sub-21 que se disputará en Albania y Serbia el próximo año 2027. El granadino regresará a Las Rozas, ya que en el año 2022 fue llamado para la selección sub-19 cuando jugaba en el primer equipo juvenil del Villarreal.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Diputación pide reabrir la línea ferroviaria de pasajeros entre Córdoba y Extremadura
- La RFEF saca a subasta un piso de su propiedad junto a La Corredera
- La Aemet avisa: Córdoba encara un nuevo episodio de lluvias por el impacto de la borrasca Therese
- Pasillos más anchos, garajes más grandes y sostenibilidad: las nuevas normas urbanísticas de Córdoba
- La Cuesta del Bailío pierde a su vecino más antiguo: el Ayuntamiento de Córdoba tala el majestuoso ciprés
- La regularización de las parcelaciones de Córdoba y la dotación de servicios básicos se atasca: 'Mira que estábamos contentos
- Ni cámaras ni testigos: investigación 'a la vieja usanza' en Córdoba para esclarecer la muerte de un joven en Trassierra
- Caseteros de Córdoba alertan del nuevo incremento de costes y de la reducción de la rentabilidad antes de la Feria 2026