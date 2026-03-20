Burgos, prueba de nivel para el equilibrio del Córdoba CF

El Córdoba CF llega este domingo (14.00 horas) a El Plantío para enfrentarse al Burgos CF envuelto en una crisis de resultados, con cinco derrotas en las últimas cinco jornadas de Liga y habiendo encajado 15 goles, a una media de tres por encuentro. Además, el momento anímico no es el mejor debido a las declaraciones de Iván Ania tras la última derrota, frente a la Real Sociedad B en El Arcángel, señalando a Rubén Alves, que ‘se borró’ de la convocatoria frente al Sanse unas horas antes del encuentro alegando una supuesta lesión que las pruebas realizadas al jugador no detectaron.

Una vez con el brasileño en los entrenamientos habituales del conjunto blanquiverde, no sería descartable -ni mucho menos- que pudiera entrar en la convocatoria para el encuentro frente al Burgos CF o incluso que saltara en el once inicial a El Plantío, este domingo.

Será importante su participación, sobre todo teniendo en cuenta una estadística que no puede dejar indiferente a nadie y es que en el campo burgalés se enfrentará la portería más acorazada de la Liga en Segunda División, la del equipo de Luis Miguel Ramis, frente a la más facilona -junto a la del Valladolid- del campeonato, que es la del Córdoba CF.

333 disparos para 43 goles

El equipo de Iván Ania ha encajado 43 goles en Liga y para ello, los rivales de los blanquiverdes han tenido que disparar sobre el arco cordobesista en 333 ocasiones. De esos 333 disparos han resultado los 43 goles que arrojan una media de un gol encajado por cada 7,74 disparos realizados por los adversarios. Solo un equipo tiene peor media que el Córdoba CF, el Valladolid, que con los mismos goles recibidos (43) registra un disparo menos, 332, por lo que su media es de un gol encajado por cada 7,72 tiros.

Iker Álvarez alienta a sus compañeros tras uno de los goles recibidos en el Córdoba CF-Andorra / Manuel Murillo

En el polo opuesto se encuentra el Burgos CF de Luis Miguel Ramis. Al equipo albinegro le han disparado en 12 ocasiones más que al Córdoba CF, es decir, registra 345 disparos recibidos. Sin embargo, mientras que el equipo de Iván Ania ha encajado 43 goles, el de Ramis ha recibido 17 menos, es decir, 26, por lo que la media es de un gol encajado por cada 13,84 disparos.

Una defensa ‘facilona’

Por lo tanto, la diferencia es clara: para hacerle un gol al Burgos CF, cada rival ha tenido que dispararle el doble de lo que ha necesitado para anotarle al Córdoba CF, lo que deja a las claras que el equipo de Iván Ania ‘facilita’ en muchas más ocasiones a lo largo de cada partido la oportunidad del rival para hacerle un gol, mientras que los castellanos dejan quizá las mismas opciones numéricas, pero de mucha peor calidad para recibir un gol. Conceden los mismos o quizá algo más de disparos a los rivales, pero en peores circunstancias o con más dificultad para el adversario de hacerle un tanto. El Córdoba CF, por el contrario, concede opciones demasiado claras a los rivales.

Isma Ruiz y Xavi Sintes se lamentan tras una acción a balón parado frente a la Real Sociedad B. / MANUEL MURILLO

Otros huesos en el calendario

Tras el Burgos CF se encuentra Las Palmas, con 13,62 disparos recibidos por cada gol encajado, el Cádiz (12,27), el Deportivo (11,88) y el Eibar (11,26), que pasa por ser, este último equipo, el mejor local de la categoría. No fue casualidad que en la última jornada de Liga, el Burgos CF visitara Ipurúa y el encuentro finalizara 0-0.

Tras el Valladolid y el Córdoba CF, los equipos que conceden más a los adversarios son el Ceuta, con 8,13 disparos necesarios para hacerle un gol, la Cultural, con 8,16 tiros y el Castellón, con 8,29.

Por lo tanto, este domingo se enfrentarán en El Plantío dos formas de plantear el fútbol. Una, la de Iván Ania, completamente al ataque y buscando siempre la portería rival e incorporando elementos, incluso, de la defensa, en búsqueda de ese gol, frente a otra, la del equipo de Luis Miguel Ramis, con una más equilibrada transición defensa-ataque y viceversa, que le está situando como candidato a una plaza de play off. El Córdoba CF tuvo ese equilibrio hasta hace poco más de un mes, pero aún lo sigue buscando. El objetivo será reencontrarse con él en El Plantío, ante el Burgos CF, este domingo.