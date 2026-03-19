Iván Ania alcanzará en Burgos a Paco Jémez en la historia del Córdoba CF

El Córdoba CF llegará este domingo a El Plantío para enfrentarse al Burgos (14.00 horas), equipo que actualmente se encuentra disputando una plaza del play off de ascenso a Primera y que lleva una serie positiva de resultados, justo en el polo opuesto de las sensaciones con las que llegará, precisamente, el propio Córdoba CF, que acudirá al campo burgalés con una racha de cinco derrotas consecutivas, por lo que ha pasado de estar en la misma situación en la que hoy se encuentra el conjunto albinegro, a situarse en zona templada de la clasificación. Además, el equipo de Luis Miguel Ramis, técnico del Burgos, acudea la cita con una serie muy diferente, ya que sólo ha sufrido una derrota en las últimas siete jornadas.

Eizaguirre, Juncosa y Alcaraz, en el podio

Más allá de las situaciones de ambos equipos, Córdoba CF y Burgos, en el apartado individual, el encuentro supone un hito para la carrera de Iván Ania en el Córdoba CF. El ovetense se situará a 11 partidos de meterse en el podio de los técnicos blanquiverdes con más partidos en Segunda División en la historia del Córdoba CF. Una tabla que encabezan dos de los mejores entrenadores en la historia cordobesa. Por un lado, Ignacio Eizaguirre, que con 94 encuentros oficiales de Liga en Segunda es el entrenador que más partidos dirigió al Córdoba CF en Segunda en sus casi 72 años de vida. Tras el donostiarra se sitúa José Juncosa, entrenador que logró el primer ascenso en la historia del club, a Segunda, categoría en la que dirigió a los cordobesistas en 86 encuentros de Liga. El último escalón del podio de entrenadores que más partidos dirigieron al Córdoba CF en Segunda lo ocupa, hasta ahora, Lucas Alcaraz. El granadino dirigió al Córdoba CF en dos temporadas completas, es decir, 84 encuentros de Liga, y 11 más que Paco Jémez, que ejerció como técnico cordobesista en dos temporadas, pero sólo terminó la segunda de ellas. El de Fátima sumó en la 2011-12 42 encuentros de Liga regular, mientras que en la 2007-08, justo en la campaña tras el ascenso en El Alcoraz, lo hizo en 31 jornadas, ya que fue destituido tras caer 2-1 en el Rico Pérez ante el Hércules de Alicante.

Lucas Alcaraz, durante un encuentro con el Córdoba CF en El Arcángel. / CÓRDOBA

Ahora, con un partido menos hasta hoy se coloca Iván Ania, que en El Plantío dirigirá su encuentro número 73 (como Paco Jémez) al Córdoba CF, por lo que al finalizar la presente campaña llegará hasta los 84 encuentros de Liga regular en Segunda, igualando en el tercer escalón del podio a Lucas Alcaraz.

Mejor balance de Jémez

La única diferencia entre Jémez y Ania son los resultados. Paco Jémez logró 27 victorias, 26 empates y 20 derrotas en las dos campañas en Segunda que dirigió al Córdoba CF, mientras que Iván Ania suma hasta ahora 25 triunfos (dos menos que Jémez), 21 empates (cinco menos que Jémez) y 26 derrotas (seis más que Jémez).

Alcaraz, en esos 84 encuentros de Liga regular en Segunda logró con el Córdoba CF 27 triunfos, 25 empates y 31 derrotas.

Así, más allá de coyunturas y de rachas negativas en la actualidad, Iván Ania logrará un hito en El Plantío, ante el Burgos, más allá del resultado que coseche el Córdoba CF, mientras que terminará la Liga 2025-26 como tercer entrenador con más partidos de Liga regular en Segunda en la historia del Córdoba CF.