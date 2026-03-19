El Córdoba CF revive el ascenso de 2007 con una camiseta retro para la jornada especial de LaLiga

El Córdoba CF ya ha desvelado la camiseta con la que se sumará a la Jornada Retro impulsada por LaLiga, una iniciativa que pretende rendir homenaje a algunas de las equipaciones más icónicas del fútbol español. La presentación tuvo lugar en Madrid, en la sede de Ifema, coincidiendo con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en un escenario de gran visibilidad para una prenda cargada de memoria blanquiverde.

La nueva camiseta mira directamente al pasado. Su diseño está inspirado en la equipación que lució el Córdoba CF en la temporada del ascenso de 2007, certificado en El Alcoraz ante el Huesca, uno de los episodios más recordados por el cordobesismo en el siglo XXI.

El encargado de mostrar la prenda fue Javi Flores, actual integrante de la Secretaría Técnica del club y también uno de los futbolistas que formó parte de aquella plantilla que devolvió al equipo a la entonces Segunda A, hoy Liga Hypermotion.

Asen y Javi Flores, con la camiseta retro del ascenso a Segunda del 2007. / CCF

Una vestimenta rompedora

La camiseta recupera la esencia de aquella equipación rompedora que se apartó de las tradicionales franjas verticales verdiblancas del escudo. Presenta una división bicolor muy reconocible, con una mitad verde a la izquierda y otra blanca a la derecha. En el centro se ha incorporado el logotipo de Bahrain Victorious, actual propietario del club, integrando así pasado y presente en una misma prenda.

El Córdoba CF vestirá esta camiseta especial en el encuentro correspondiente a la 35ª jornada, previsto para el fin de semana del 12 de abril, cuando reciba al Real Zaragoza en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. La propuesta contará además con una puesta en escena global, ya que LaLiga extenderá la estética retro a otros elementos visuales de la jornada, desde los grafismos televisivos hasta diversos recursos vinculados a la ambientación y a la retransmisión de los partidos.

La iniciativa tendrá un alcance amplio dentro del fútbol profesional, con 38 de los 42 clubes de LaLiga implicados. También los árbitros se sumarán a esta acción con una indumentaria específica elaborada por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF.

A la venta en la tienda oficial del club

La camiseta podrá adquirirse desde este viernes en la tienda oficial del club. Además, los abonados dispondrán de una venta prioritaria durante viernes y sábado en la tienda física de Cruz Conde, donde se ofrecerá una edición limitada presentada en una caja conmemorativa de aquel ascenso. El lote incluirá también una bufanda del ascenso con los nombres de sus protagonistas, unos calcetines inspirados en la celebración del gol en Huesca, un díptico explicativo y la propia camiseta.

La elección de esta equipación no es casual. Aquel Córdoba de la temporada 2006-07 firmó una campaña brillante en Segunda B y selló su regreso al fútbol profesional con un empate a un gol en El Alcoraz. Futbolistas como Javi Moreno, Pierini o el propio Javi Flores formaron parte de una plantilla que quedó grabada para siempre en la memoria del club.

Ahora, casi dos décadas después, el Córdoba CF recupera aquella imagen para conectar con su historia y convertir una jornada de Liga en un ejercicio de identidad, nostalgia y orgullo blanquiverde.