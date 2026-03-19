Así es la camiseta retro que vestirá el Córdoba CF frente al Zaragoza

El Córdoba CF se sumará a la primera Jornada Retro impulsada por LaLiga, una iniciativa que llevará a los clubes del fútbol profesional a mirar al pasado durante un fin de semana muy particular del calendario. Y es que el conjunto blanquiverde vestirá una camiseta especial de inspiración clásica en el encuentro que le medirá al Real Zaragoza en El Arcángel, una cita que servirá para rendir homenaje a una de las etapas más recordadas de la trayectoria cordobesista.

Ascenso del 2007 en Huesca

La acción, promovida por LaLiga, se celebrará entre el 10 y el 13 de abril de 2026 y contará con la participación de 38 clubes de los 42 clubes que componen LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, que saltarán al terreno de juego con equipaciones diseñadas a partir de modelos históricos de sus respectivos archivos. Los árbitros también se sumarán a la propuesta con una indumentaria específica preparada por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF.

Vista posterior de la camiseta retro del Córdoba CF. / CÓRDOBA

En el caso del Córdoba CF, la camiseta será una versión actualizada de la que vistió el conjunto blanquiverde en la temporada 2006-07, que se culminó con el penúltimo ascenso a Segunda División tras eliminar al Huesca en la final y con un inolvidable encuentro en El Alcoraz. Este jueves, la marca que suministra al Córdoba CF, Joma, publicó la versión de dicha camiseta, que será presentada en Madrid en el evento preparado por LaLiga.

Balón Puma

Asimismo, la jornada se disputará con un balón que tendrá también un estilo retro. Según informó LaLiga, el balón será "especial, con diseño retro que rinde homenaje a la estética de los balones que marcaron el fútbol de finales de los años 90. Este diseño exclusivo se utilizará durante la Jornada Retro de LaLiga, una iniciativa inédita en el fútbol profesional europeo que celebra la historia y el legado de la competición".

Asimismo, la nota de la patronal del fútbol señalaba que "el balón mantiene todas las características técnicas del balón oficial Puma utilizado esta temporada en LaLiga, incluyendo su estructura de 12 paneles grandes sellados sin costuras, diseñada para optimizar la aerodinámica y ofrecer un vuelo más estable y preciso. Gracias a esta tecnología, el balón garantiza una trayectoria fiable tanto en disparos potentes como en controles y pases de máxima precisión durante el juego".

Balón retro con el que se disputará la jornada 35 de Liga en El Arcángel, entre el Córdoba CF y el Real Zaragoza. / CÓRDOBA

La iniciativa retro de LaLiga se completa con una identidad visual específica y grafismos adaptados al estilo retro, trasladando esta narrativa tanto a la retransmisión televisiva como a los entornos digitales. De esta manera, LaLiga "se convierte en la única de las cinco grandes ligas europeas en impulsar una acción conjunta de estas características, en la que fútbol, historia y cultura se unen para celebrar el legado del deporte", informó la patronal del fútbol español.

El recuerdo del 2007

El Córdoba CF de la 2006-07, que se encontraba en el tercer escalón del fútbol español por segunda temporada consecutiva, necesitaba a toda costa salir del pozo. Lo hizo finalmente con dos iconos blanquiverdes en lugares fundamentales: en el banquillo se encontraba Pepe Escalante y en el palco Rafael Campanero Guzmán.

Pierini y Guzmán celebran un gol al Huesca en El Arcángel. / CÓRDOBA

Aquella campaña llegó a su recta final en un momento más que delicado. Su máximo goleador, Javi Moreno, se había lesionado antes de las eliminatorias decisivas. En la primera, ante el Pontevedra, el Córdoba CF salió del atolladero con dos goles de Asen en Pasarón para neutralizar la ventaja local (2-2) y hacer bueno el doble valor de los goles por entonces tras el anterior 0-0 en El Arcángel. Luego llegó la SD Huesca, por entonces un modesto alejado del fútbol de élite. En la ida, los cordobesistas hicieron su trabajo: 2-0. Un formidable testarazo de Pierini en los albores y una obra de orfebrería de Guzmán Casaseca al final dejaron un marcador más que alentador. Quedaba la vuelta. Y qué vuelta. El encuentro de El Alcoraz se torció con un gol del local Camacho a los 25 minutos, pero la incertidumbre se desapareció cuando el árbitro del encuentro señaló penalti a favor del Córdoba CF con el crono consumiendo los últimos segundos de la primera parte. Lo lanzó Dani y batió a Rubén Falcón. Con el 1-1, los oscenses necesitaban hacer tres goles más para ascender. No marcaron ni uno solo. Y el Córdoba CF regresó a Segunda. El año que viene se cumplirán 20 años de la hazaña.