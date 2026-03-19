Burgos CF y Córdoba CF: cuando dos estilos contrapuestos se enfrentan

El Córdoba CF viajará este domingo hasta Burgos, en donde le espera en El Plantío un Burgos CF que, al igual que los blanquiverdes hace un mes, aspira a una plaza de play off de ascenso a Primera. El equipo de Luis Miguel Ramis acudirá a la cita después de arrancar un empate sin goles en Ipurúa ante el Eibar, que hoy por hoy es el mejor equipo local de Segunda, por lo que el punto se ha valorado en el seno del equipo blanquinegro en su justa medida.

El segundo mejor equipo defensivo de LaLiga

Esa serenidad y confianza del Burgos CF contrastan con las dudas y crisis abierta con las que llega el Córdoba CF. El equipo de Luis Miguel Ramis, además, ha basado su identidad en una imagen y actuación directamente opuesta a la del Córdoba CF de Iván Ania. El Burgos CF es el segundo mejor equipo defensivo del campeonato, ya que su defensa sólo ha permitido 26 goles en 30 encuentros de Liga, a una media de 0,87 por encuentro. Por hacernos una idea de la rocosidad de este Burgos, baste comparar con los números defensivos generales del Córdoba CF de Iván Ania, que ha recibido 43 goles, lo que le convierte en la cuarta peor defensa de Segunda División, con una media de 1,43 goles por partido.

Jugadores del Córdoba CF se lamentan tras una ocasión fallida ante la Real B. / Manuel Murillo

Ander Cantero, portero blanquinegro, y Magunagoitia, arquero del Eibar, son los que más porterías a cero han dejado en esta temporada, once cada uno, por lo que el 0-0 de la pasada jornada en Eibar podía ser, en cierta manera, más que previsible. El Córdoba CF lo ha conseguido en siete partidos, a cargo de Íker Álvarez y Carlos Marín.

Un Córdoba CF fiel a su estilo

Por lo tanto, está claro que el Córdoba CF tendrá que ser fiel a su estilo: salir al ataque sin cuartel. El grupo que comanda Iván Ania muestra el tercer mejor ataque visitante en Segunda División. Lejos de El Arcángel, el equipo blanquiverde ha anotado 22 goles en 15 partidos, y sólo es superado en esa estadística por el Deportivo, con 28 goles en 16 partidos, y por el Racing de Santander, que ha anotado 27 goles en 15 encuentros. La media de este Córdoba CF, cuando actúa como visitante, señala que anota casi un gol y medio por encuentro, el doble de la media que suele recibir el Burgos CF en El Plantío.

Iván Ania, durante un lance del encuentro entre el Córdoba CF y la Real Sociedad B. / MANUEL MURILLO

Pero el Córdoba CF deberá buscar el equilibrio. La racha con la que llegan ambos rivales a la cita obliga al conjunto blanquiverde a intentar recuperar su mejor versión, aquella de noviembre o diciembre, en la que igual no se mostraba tan alegre en labores ofensivas, pero conseguía que el rival no le llegará con tanta claridad como lo hacía la pasada campaña o, sin ir más lejos, a inicio de la actual. Porque el Córdoba CF acudirá a El Plantío con una terrorífica serie de 15 goles encajados en los últimos cinco partidos. En el polo contrapuesto, el Burgos de Luis Miguel Ramis sólo ha encajado dos tantos en los últimos seis encuentros. De hecho, lleva 353 minutos consecutivos sin encajar un gol, desde que lo hiciera en los Campos de Sport de El Sardinero (1-0) en el minuto 7, obra de Andrés Martín. Desde entonces, el equipo de Ramis ganó en Zaragoza (0-1), se impuso en casa al Mirandés (2-0) y logró el punto referido en Ipurúa (0-0).

Dos estilos contrapuestos, por lo tanto, se enfrentarán el domingo en El Plantío. Burgos CF y Córdoba CF intentarán imponer su estilo para llevarse los tres puntos en pos de sus respectivos objetivos: uno, el de lograr una plaza de play off de ascenso a Primera. El otro, el Córdoba CF, poner fin a una crisis que ya dura demasiado.