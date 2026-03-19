Actualidad blanquiverde
Burgos CF y Córdoba CF: cuando dos estilos contrapuestos se enfrentan
El equipo de Luis Miguel Ramis posee la mejor defensa como local de la Liga y el de Iván Ania, el tercer mejor ataque visitante
El Córdoba CF viajará este domingo hasta Burgos, en donde le espera en El Plantío un Burgos CF que, al igual que los blanquiverdes hace un mes, aspira a una plaza de play off de ascenso a Primera. El equipo de Luis Miguel Ramis acudirá a la cita después de arrancar un empate sin goles en Ipurúa ante el Eibar, que hoy por hoy es el mejor equipo local de Segunda, por lo que el punto se ha valorado en el seno del equipo blanquinegro en su justa medida.
El segundo mejor equipo defensivo de LaLiga
Esa serenidad y confianza del Burgos CF contrastan con las dudas y crisis abierta con las que llega el Córdoba CF. El equipo de Luis Miguel Ramis, además, ha basado su identidad en una imagen y actuación directamente opuesta a la del Córdoba CF de Iván Ania. El Burgos CF es el segundo mejor equipo defensivo del campeonato, ya que su defensa sólo ha permitido 26 goles en 30 encuentros de Liga, a una media de 0,87 por encuentro. Por hacernos una idea de la rocosidad de este Burgos, baste comparar con los números defensivos generales del Córdoba CF de Iván Ania, que ha recibido 43 goles, lo que le convierte en la cuarta peor defensa de Segunda División, con una media de 1,43 goles por partido.
Ander Cantero, portero blanquinegro, y Magunagoitia, arquero del Eibar, son los que más porterías a cero han dejado en esta temporada, once cada uno, por lo que el 0-0 de la pasada jornada en Eibar podía ser, en cierta manera, más que previsible. El Córdoba CF lo ha conseguido en siete partidos, a cargo de Íker Álvarez y Carlos Marín.
Un Córdoba CF fiel a su estilo
Por lo tanto, está claro que el Córdoba CF tendrá que ser fiel a su estilo: salir al ataque sin cuartel. El grupo que comanda Iván Ania muestra el tercer mejor ataque visitante en Segunda División. Lejos de El Arcángel, el equipo blanquiverde ha anotado 22 goles en 15 partidos, y sólo es superado en esa estadística por el Deportivo, con 28 goles en 16 partidos, y por el Racing de Santander, que ha anotado 27 goles en 15 encuentros. La media de este Córdoba CF, cuando actúa como visitante, señala que anota casi un gol y medio por encuentro, el doble de la media que suele recibir el Burgos CF en El Plantío.
Pero el Córdoba CF deberá buscar el equilibrio. La racha con la que llegan ambos rivales a la cita obliga al conjunto blanquiverde a intentar recuperar su mejor versión, aquella de noviembre o diciembre, en la que igual no se mostraba tan alegre en labores ofensivas, pero conseguía que el rival no le llegará con tanta claridad como lo hacía la pasada campaña o, sin ir más lejos, a inicio de la actual. Porque el Córdoba CF acudirá a El Plantío con una terrorífica serie de 15 goles encajados en los últimos cinco partidos. En el polo contrapuesto, el Burgos de Luis Miguel Ramis sólo ha encajado dos tantos en los últimos seis encuentros. De hecho, lleva 353 minutos consecutivos sin encajar un gol, desde que lo hiciera en los Campos de Sport de El Sardinero (1-0) en el minuto 7, obra de Andrés Martín. Desde entonces, el equipo de Ramis ganó en Zaragoza (0-1), se impuso en casa al Mirandés (2-0) y logró el punto referido en Ipurúa (0-0).
Dos estilos contrapuestos, por lo tanto, se enfrentarán el domingo en El Plantío. Burgos CF y Córdoba CF intentarán imponer su estilo para llevarse los tres puntos en pos de sus respectivos objetivos: uno, el de lograr una plaza de play off de ascenso a Primera. El otro, el Córdoba CF, poner fin a una crisis que ya dura demasiado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un terremoto de 4,4 grados y epicentro en el mar de Alborán se deja sentir en la provincia de Córdoba
- Caseteros de Córdoba alertan del nuevo incremento de costes y de la reducción de la rentabilidad antes de la Feria 2026
- El hombre hallado en Trassierra no habría fallecido por causas naturales
- Caetano compra la mayoría del concesionario oficial Mercedes-Benz de Córdoba y Lucena y refuerza su liderazgo en Andalucía
- Nuevo 'caos' en la estación de tren de Córdoba por una incidencia en la señalización en Madrid: 'Se ha liado un follón grandísimo de gente
- La Diputación pide reabrir la línea ferroviaria de pasajeros entre Córdoba y Extremadura
- Un conductor de Aucorsa se desvanece y causa un frenazo que deja dos pasajeras heridas leves en Córdoba
- El Córdoba CF adelanta su partido ante el Mirandés para evitar coincidir con el España-Serbia