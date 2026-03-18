Rubén Alves realiza el primer entrenamiento semanal del Córdoba CF, que mira ya al Burgos

El Córdoba CF regresó al trabajo este miércoles con vistas al encuentro de la jornada 31 de LaLiga Hypermotion, que le enfrentará el próximo domingo al Burgos en El Plantío (14.00 horas).

Primer día tras la polémica

A las 10.30 horas estaban citados los jugadores para una sesión en la Ciudad Deportiva en la que lo más interesante tenía que ver con la polémica generada por las declaraciones del técnico del Córdoba CF, Iván Ania, a la conclusión del encuentro del pasado domingo, frente a la Real Sociedad B (0-2). Entonces, el entrenador blanquiverde desveló que tenía pensado incluir en la convocatoria a Rubén Alves, aseguró incluso que tenía previsto situarlo como titular, pero que el central brasileño le comunicó aquella mañana, horas antes del partido, que no se encontraba en disposición de jugar, alegando unas molestias que el propio Ania no supo concretar. De hecho, el asturiano no se atrevió a detallar si esas molestas eran musculares.

Iván Ania y Rubén Alves, en el entrenamiento del Córdoba CF, este miércoles. / MANUEL MURILLO

Tres días después de aquello, Rubén Alves ha aparecido este miércoles con sus compañeros por las instalaciones de la Ciudad Deportiva. En principio, parece que las pruebas a las que fue sometido no han arrojado ningún dato novedoso que pueda apuntar a alguna lesión, por lo que el central blanquiverde ha formado parte del grupo en la primera sesión semanal de entrenamiento de cara al encuentro en Burgos. Al llegar al campo de entrenamiento, Rubén Alves departió con algún miembro del cuerpo técnico. Luego, realizó alguno de los ejercicios iniciales y, cuando llegó a las instalaciones el director deportivo del Córdoba CF, Juanito, el futbolista interrumpió su práctica y se trasladó a la banda, para hablar con el gaditano. Esta semana, precisamente, se cumplen tres meses del último encuentro oficial de Rubén Alves con la camiseta del Córdoba CF, el pasado 13 de diciembre, en el empate que los blanquiverdes cosecharon en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel frente al Eibar (0-0), en el que fue sustituido en el minuto 77 tras sufrir un aparente pinchazo en la recta final del partido. Un mes después, el 15 de enero, este periódico informaba de que el central brasileño realizaba carrera continua junto a Theo Zidane, pero dos meses después de aquello, el propio jugador se borró de la convocatoria el pasado domingo, según informó su entrenador. Las últimas resonancias realizadas al jugador, incluida la que se sometió este lunes, no mostraron ningún tipo de lesión muscular ni fibrosa.

Alberto del Moral, ok

Otro que también ha entrenado, en principio con aparente normalidad, es Alberto del Moral. El toledano lleva una temporada (en realidad, dos) lastrado por la mala suerte con sus problemas físicos. Además del problema en la costilla, el centrocampista cedido por el Real Oviedo tuvo también algún problema de tipo muscular que le impidió regresar antes a la lista para un encuentro oficial. Después de amagar la pasada semana, en esta todo apunta a que podrá entrar en la convocatoria para el encuentro en El Plantío tras entrenarse este miércoles con normalidad con el resto de sus compañeros.

Rubén Alves habla con Juanito durante el entrenamiento del Córdoba CF, este miércoles, en la Ciudad Deportiva. / MANUEL MURILLO

Kevin Medina ya estuvo en la lista del encuentro del pasado domingo, frente a la Real Sociedad B, por lo que también se le espera en la relación para Burgos, en la que no estarán Fomeyem, Juan María Alcedo ni Carlos Marín. El portero no parece tener gran cosa, pero se tirará de precaución con él, por lo que Íker Álvarez cubrirá la portería en tierras burgalesas. Para que Alcedo y -sobre todo- Fomeyem entren en una lista habrá que tener más paciencia.