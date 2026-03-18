Lizancos destaca la importancia de la afición del Burgos CF para ganar al Córdoba CF y soñar con el ascenso

El Burgos es el próximo rival del Córdoba CF, con el que se enfrentará en El Plantío, el próximo domingo (14.00 horas). El conjunto de Luis Miguel Ramis también se entrenó este miércoles con vistas al importante encuentro de la jornada 31 de LaLiga Hypermotion y, tras la sesión, habló a los medios uno de los pilares del equipo burgalés.

"Cosas bonitas con el Burgos CF"

Álex Lizancos vive un momento dulce en el Burgos CF y lo reconocía ante la prensa. "Estoy viviendo este año con mucha ilusión. El salto de categoría siempre es complicado, pero me estoy adaptando bien y tengo muchas ganas de seguir jugando, compitiendo y haciendo cosas bonitas con el Burgos CF", declaró.

Álex Lizancos, en un encuentro de pretemporada con el Burgos. / BURGOS

El equipo castellano llega al encuentro frente al Córdoba CF tras sumar un punto en Ipurúa, ante el Eibar, y volviendo a dejar su portería a cero. Lizancos recordaba que el conjunto armero "es el mejor local de la categoría. Sabíamos que iba a ser difícil, pero creo que estuvimos bien, controlando nuestras opciones y conseguimos un punto muy importante. Ahora toca hacerlo bueno con una victoria ante el Córdoba CF".

El lateral valoró que "la realidad es que estamos ahí arriba, en plena lucha por los play off. Cada vez quedan menos jornadas y somos un equipo capaz de pelear hasta el final, de meternos en la promoción y, por qué no, conseguir el ascenso".

Llamada a la afición burgalesa

“Para nosotros, el apoyo de nuestra afición es muy importante y se vio contra el Mirandés, que nos llevaron en volandas", recordó un Álex Lizancos que prosiguió explicando que su propia afición "puede que no sea consciente de lo importante que es para nosotros, la fuerza que nos dan en el campo, por eso necesitamos que estén ahí este domingo contra el Córdoba CF, porque solo con ellos seremos capaces de ganar y de soñar en grande".

Luis Miguel Ramis, a la izquierda, junto a Iván Ania antes del Burgos-Córdoba CF del pasado curso. / lof

La dificultad de la Segunda División está ahí, y Álex Lizancos opinó que "en una liga gana el equipo más regular. Nosotros tenemos que seguir haciéndonos fuertes en El Plantío, aunque también somos capaces de sacar buenos resultados fuera de casa. Estamos en un buen momento y tenemos que pensar en salir a ganar en todos los partidos, independientemente de dónde juguemos”.

"Situación complicada" la del Córdoba CF

Sobre el rival del Burgos, Lizancos comentó que "el Córdoba CF viene en una situación complicada y nosotros estamos en un gran momento, pero esto no significa nada. Todos sabemos lo complicada que es esta liga y el nivel de igualdad que hay entre todos los equipos. Para ganar este fin de semana, tendremos que sacar nuestra mejor versión, marcar más goles que ellos y, esto es vital, que acuda la mayor cantidad de gente posible al estadio", pidió el defensa blanquinegro.

Entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva, este miércoles. / Manuel Murillo

Pasando al plano individual, Álex Lizancos vive su mejor momento desde su llegada al Burgos. "Estoy muy contento con mi rendimiento. Al principio uno no está al 100% seguro de que le vayan a ir las cosas tan bien después de un cambio tan grande, pero, afortunadamente, me estoy adaptando bien a la categoría, a mis compañeros y eso me está permitiendo encontrarme cómodo y con confianza en el campo. Siempre he sido consciente de mis cualidades, por lo que sabía que con esfuerzo y trabajo podían llegar este tipo de oportunidades. Mi mentalidad no ha cambiado ni va a cambiar, voy a seguir esforzándome y trabajando al máximo nivel porque es la única forma que tengo de seguir rindiendo al 100%", opinó el zaguero burgalés, quien afirmó estar muy contento y marcando claramente un objetivo: "Ascender con el Burgos CF. Además, tengo contrato aquí y me siento muy querido y muy a gusto".

Asimismo, añadió cuál era uno de los 'secretos' del Burgos de Luis Miguel Ramis. "En este vestuario somos una familia. Tenemos un gran grupo y todos trabajan como animales. Esta es una de las claves para que el equipo esté bien y yo particularmente también. Al final solo juegan once de inicio y otros cinco desde el banquillo, pero hay que poner en valor el trabajo de todos, que es lo que está elevando el nivel competitivo del equipo".