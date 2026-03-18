Fede Vico, ex del Córdoba CF, ficha por el Hércules tras la polémica salida del Pontevedra: su equipo número 12 a los 31 años

El jugador cordobés Fede Vico ya cuenta con nuevo destino hasta el final de la presente temporada. El atacante de 31 años ha firmado por el Hércules de Primera RFEF. De esta forma compartirá vestuario con el delantero Alberto Toril, uno de los héroes del último ascenso del Córdoba CF.

Vico ha pasado hasta el momento una temporada complicada. El curso deportivo 25-26 lo inició en el Ibiza de la Primera RFEF. Sin embargo, dejó de pertenecer al club balear el pasado mes de enero. Su etapa en el Ibiza la concluyó con un balance de 16 partidos disputados, 10 de ellos como titular.

El Pontevedra, también de Primera Federación, anunció su incorporación el pasado 7 de febrero. Sin embargo, 48 horas más tarde declaró a través de sus canales oficiales de comunicación que el acuerdo alcanzado días antes quedaba sin efecto «por causas ajenas a la entidad». Un escueto mensaje, acompañado de una referencia poco habitual en este tipo de anuncios -«mandamos mucha fuerza al jugador en estos momentos»- que apuntaba directamente a una situación personal delicada, sin entrar en más detalles. Tanto es así que ni siquiera llegó a tramitarse su ficha federativa como jugador granate.

Fede Vico con Nabil Ghilas, en su presentación con el Córdoba CF en Primera en la 14-15. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Una nueva etapa en un histórico

Ahora ha pasado a formar parte de la plantilla del Hércules, el club número doce en la trayectoria de este jugador formado en la cantera del Córdoba CF. Precisamente con la entidad blanquiverde debutó como profesional entre los años 2011 y 2013.

Tras finalizar su etapa en Córdoba fichó por cinco años con el Anderlecht. Al no gozar de oportunidades, fue el protagonista de cesiones a equipos como el Ostende, el Albacete, el Lugo y el propio Córdoba CF. A El Arcángel regresó en la campaña de los cordobesistas en Primera División, la 14-15.

A partir del 2018 jugó en Primera con el Granada (19-21) y en Segunda con el propio club nazarí, Leganés, Alcorcón y Eldense. También defendió la camiseta del Asteras Trípolis griego y al Ibiza en Primera Federación. Ahora ha comenzado una nueva etapa para este jugador cordobés con una trayectoria tan dilatada.