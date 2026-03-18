La defensa del Córdoba CF, bajo mínimos: la incógnita de Rubén Alves y Álex Martín, apercibido

El Córdoba CF volvió a dejar malas sensaciones en el aspecto defensivo en la derrota el pasado domingo ante la Real Sociedad B. Los de Iván Ania recibieron dos tantos y ya acumulan 15 goles en contra en las últimas cinco jornadas. Para el duelo no estuvo disponible Rubén Alves, más tarde en rueda de prensa, el entrenador ovetense explicaría su ausencia, desatando las dudas sobre el físico del jugador.

El centro de la defensa, en jaque

Bajo la mira están los centrales. El rendimiento del centro de la zaga blanquiverde ha ido claramente de más a menos conforme ha ido avanzando la campaña. Tanto Álex Martín como Xavi Sintes comenzaban la temporada bajo el teórico papel de suplentes. Aun así, la sociedad formada por el balear y el grancanario demostró un gran nivel cuando tuvo que dar un paso al frente tras las lesiones de Fomeyem y Rubén Alves, que hasta entonces -cuando andaban disponibles-, habían ejercido como bases del once califal. Pese a ese gran inicio, en cuanto a datos, los blanquiverdes están dejando que desear en el aspecto defensivo, y los zagueros son los más perjudicados.

Cobra especial relevancia en ese escenario la situación actual del ex del Elche, que asoma apercibido de sanción desde la pasada jornada 19 y por ahora, no cuenta con ningún sustituto natural en la plantilla. En caso de una hipotética quinta amarilla, que forzaría su suspensión durante un encuentro por ciclo de amonestaciones, no podría asumir el puesto Franck Fomeyem, que continúa en la enfermería -tras la lesión que tuvo en el tobillo en el partido de ida ante el Deportivo- y lo estará, al menos en un corto plazo, aunque continúa avanzando de forma favorable. Tampoco lo haría, al menos en el momento actual, el propio Alves, con el alta médica desde hace semanas, pero en el foco desde el pasado cruce ante el filial realista.

Y es que el hispano-brasileño, firmado en propiedad durante el pasado verano -hasta 2028- tras su fructífera cesión procedente del Tenerife en la segunda vuelta de la pasada campaña, acumula la friolera de 12 encuentros de ausencia desde el inicio de esas molestias musculares. Una dolencia, en cualquier caso, que no fue especificada -ni en origen ni alcance- por parte de la entidad. Tuvo lugar el 13 de diciembre, ante el Eibar en El Arcángel, cuando comenzó la segunda de sus pasadas por la enfermería cordobesista. Hubo que esperar hasta el duelo en Ceuta para certificar su regreso a las listas, acumulando convocatoria también en los dos encuentros sucesivos: ante el Andorra -llegó a calentar- y el Racing, sin minutos.

Fue precisamente tras el cruce en El Sardinero, dada la sangría goleadora en contra, cuando se comenzó a barajar la posible titularidad del ex chicharrero ante la Real Sociedad B, tras los once tantos encajados en los tres encuentros anteriores. Tal y como desveló más tarde el técnico, su plan pasaba por dar la «titularidad» al de Río de Janeiro... «Iba a ser titular, pero se levantó con una molestia, entiendo que muscular. No lo sé». Una posible recaída que llevó al ovetense a «desconvocar» al zaguero y, en consecuencia, maximizar el panel de urgencias en la retaguardia del Córdoba CF, que vuelve a contar con solo dos centrales sanos -sobre el papel- y uno de ellos, además, al borde de sanción.

Imagen del cambio de Rubén Alves en su último partido disputado esta temporada entre el Córdoba CF y el Eibar / Manuel Murillo

De hecho, las declaraciones del propio preparador han levantado varias dudas sobre el estado de forma del «16». Asimismo, la cuarta tarjeta de Álex Martín, con la que lleva lidiando desde la última semana de diciembre, deja en jaque al centro de la defensa blanquiverde, ya que si viese otra, no habría un jugador natural para la demarcación. Es más, el mismo Iván Ania tras el encuentro ante el filial txuri-urdin mostró su preocupación por esto. «El día que caiga la quinta amarilla voy a tener que recomponer el equipo de alguna manera o tirar de un chaval del filial, pero ahora mismo la situación en la pareja de centrales es complicada», expresó con preocupación.

Para más inri, Fomeyem sigue en el proceso marcado para su regreso con el grupo. La pasada semana, el camerunés estuvo presente en el entrenamiento realizando trabajo fuera del césped, por lo que su vuelta no se espera en un corto plazo. En el Córdoba CF B de Gaspar Gálvez, el eje de la defensa se encuentra ocupado habitualmente por el canterano Miguelón y el hispano-marroquí Amin, reciente refuerzo procedente del Bergantiños de la Segunda RFEF. El primero de ellos ya sabe lo que es entrar en una convocatoria del entrenador ovetense, con hasta cuatro llamadas del primer equipo en lo que va de campaña, pero sin minutos.

Segundo equipo que más goles concede

Y es que, en el aspecto meramente deportivo, los blanquiverdes volvieron a sufrir la fragilidad defensiva que llevan arrastrando en estas últimas jornadas. En los últimos cinco partidos, han encajado 15 goles, es decir, una media de tres tantos por encuentro, dato que contrasta de forma notable con el nivel de rendimiento anterior a la mala serie de resultados, que llegó tras seis victorias entre siete jornadas.

Es más, el cuadro de El Arcángel es el segundo equipo que más goles ha encajado en la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion, con 19 dianas, solo una menos que del Valladolid, quien lidera esta clasificación, y empatado con la Cultural y Deportiva Leonesa y el Ceuta. Asimismo, tras pasar el ecuador del curso, el conjunto califal ha recibido una media de 2.3 goles por partido. Para poner en balanza, tras las primeras 21 jornadas de la competición, los de Ania habían encajado 24 goles, tan solo cinco menos que en esta vuelta a falta de 12 partidos. En esa primera mitad de curso, la media estaba en 1.14 goles encajados por partido, es decir más de un gol menos por partido.