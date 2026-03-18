Cinco derrotas consecutivas del Córdoba CF, algo que no ocurría desde hacía más de 20 años

Dicen que las dinámicas definen una temporada. Ya son cinco las derrotas consecutivas del Córdoba CF tras volver a caer el pasado domingo, esta vez ante la Real Sociedad B (0-2). Esta racha negativa no se veía en el club califal en Segunda División desde la temporada 2004-2005, un curso marcado en la memoria cordobesismo por ser el año del penúltimo descenso que han vivido los aficionados de El Arcángel a la tercera categoría del fútbol español.

Y es que esta racha negativa del cuadro cordobés solo se ha visto en cuatro ocasiones en la categoría de plata -contando con la que se está viviendo actualmente- según datos del estadístico cordobés Álvaro Vega, a través del portal LaLigaenNúmeros. Estas se dieron en los cursos 1982-1983, 2001-2002, 2004-2005 y 2025-2026, respectivamente.

Tres precedentes con finales distintos

La primera, el equipo estaba dirigido en aquel momento por Gonzalo Úceda y cayó entre las fechas 24 y 28 del campeonato doméstico, con derrotas ante el Deportivo de La Coruña (0-4), Cartagena (1-0), Hércules (0-2), Cádiz (3-1) y Real Madrid Castilla (1-3). Los blanquiverdes descendieron de categoría al término del curso como colistas, logrando tan solo seis victorias.

La segunda vez que esto ocurría fue a principios del siglo actual, en la temporada 2001-2002, entre las jornadas 34 y 38. Con Enrique García Remón al mando del conjunto califal, entre los meses de marzo y abril encadenó cinco duelos sin sumar puntos al casillero, frente al Polideportivo Ejido (0-1), Gimnástic de Tarragona (1-0), Oviedo (0-1), Extremadura (3-2) y Racing de Santander (0-4). Anecdóticamente, el Córdoba CF volvió a la senda de la victoria la jornada siguiente en un partido en El Plantío ante el Burgos, mismo destino que espera en estas fechas a los de Iván Ania, que el domingo (14.00 horas) visitarán al conjunto burgalés en busca de cerrar la hemorragia.

La última serie, antes de la que vive en estos momentos el club, se vivió tan solo dos años más tarde, en la 2004-2005, entre las fechas 3 y 7 del campeonato liguero. Esteban Vigo era el que en aquel momento el que se sentaba en el banquillo blanquiverde cuando su equipo cayó ante el Terrassa (2-0), Xerez (1-2), Eibar (1-0), Lleida (0-1) y Almería (2-0). Al término de la campaña, el club de El Arcángel cayó a la Segunda División B, como decimonoveno, quedándose a tan solo un punto de la salvación.

Tres jugadores del Córdoba CF celebrando un gol en la temporada 2004-2005 / CÓRDOBA

En la actualidad, el cuadro ribereño encadena cinco derrotas que, prácticamente, han disuelto las opciones de entrar a los play off de ascenso a Primera División. El conjunto dirigido por el preparador ovetense fue superado ante el Almería (2-1), Ceuta (2-3), Andorra (1-4), Racing (4-3) y Sanse (0-2), más recientemente. Este próximo domingo volverán a la competición en El Plantío, donde buscarán volver a sumar en el casillero particular y alejar los fantasmas que vuelan sobre El Arcángel.

Es decir, dos de las cuatro veces que el cuadro califal ha sufrido un revés como este en la categoría de plata, ha acabado descendiendo. Este curso, los blanquiverdes se encuentran, a falta de 12 encuentros por disputarse, con 41 puntos, diez por encima de los puestos de descenso. La salvación se sitúa en torno a los 50, por lo que tan solo le bastarían tres victorias para volver a competir virtualmente en LaLiga Hypermotion la próxima campaña, una vez alcanzada la franja de los 50 puntos.

Estas dinámicas responden solo a la Segunda Divisón, eso sí. En Primera, los blanquiverdes cosecharon hasta diez derrotas consecutivas en el curso 2014-15, último vivido en la categoría, y posteriormente seis. Para más inri, estas se dieron en una misma vuelta, la segunda. Y es que, en 19 partidos, el Córdoba CF perdió en 17, logrando dos empates, finalizando la temporada como colista con tan solo veinte puntos.