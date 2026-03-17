El Córdoba CF rastrea el mercado de Primera Federación: Ghailan, Jacobo Martí y Jardí, en la agenda

El Córdoba CF vive instalado en una dualidad incómoda. Por un lado, la urgencia del presente, marcada por una racha negativa con pocos precedentes recientes en el fútbol profesional; por otro, la necesidad de proyectar el futuro con antelación. En esa hoja de ruta se mueve la comisión deportiva de la entidad califal, que ya trabaja en la configuración del plantel de cara a la temporada 2026-2027, con el mercado de Primera Federación como uno de sus principales caladeros.

Todo ello sin perder de vista lo inmediato: el conjunto de Iván Ania afronta este domingo una nueva reválida ante el Burgos en el Estadio El Plantío (14.00 horas), con la obligación de dejar atrás el último revés frente a la Real Sociedad B en El Arcángel.

Ghailan, una oportunidad de mercado

Uno de los nombres que han emergido en la agenda blanquiverde es el de Adnane Ghailan, extremo del CE Europa. Tal y como ha adelantado el periodista Ángel García, el hispano-marroquí, de 25 años, finaliza contrato al término de la presente campaña, lo que le convierte en una opción especialmente atractiva al poder llegar libre.

Natural de Tánger, Ghailan está firmando una temporada notable en el Grupo 2 de Primera Federación, con cinco goles y siete asistencias en su estreno en la categoría. Un rendimiento que le ha consolidado como una de las referencias ofensivas del equipo dirigido por Aday Benítez, donde también milita, en calidad de cedido, el cordobesista George Andrews, actualmente lesionado.

Su progresión no es nueva. Ya el pasado curso fue pieza clave en el ascenso del conjunto catalán desde Segunda RFEF, firmando diez goles durante la fase regular.

Jacobo Martí, perfil sub-23

Distinta es la casuística de Jacobo Martí, lateral derecho del Mérida. A sus 21 años, el valenciano se ha convertido en una de las irrupciones del cuadro dirigido por Fran Beltrán, y su condición de sub-23 le sitúa como un perfil codiciado.

Sin embargo, su incorporación no resultaría sencilla. El defensor mantiene contrato en vigor hasta junio de 2027 con la entidad del Estadio Romano José Fouto, por lo que cualquier operación pasaría previsiblemente por un traspaso. En lo que va de curso, ha disputado 11 encuentros, aportando una asistencia.

Jacobo Martí, durante un encuentro de este curso con el Mérida. / ad mérida / jacobo martí

Jaume Jardí, en seguimiento

El tercer nombre que aparece en el radar es el de Jaume Jardí, extremo del Gimnàstic de Tarragona. Su situación, en este caso, se mueve en un nivel de profundidad menor respecto a los dos anteriores, aunque su rendimiento no pasa desapercibido.

El atacante, de 23 años, acumula 11 goles en 27 partidos esta temporada, consolidándose como una de las piezas más destacadas de la categoría. Además, finaliza contrato al término del curso, lo que ha despertado el interés de múltiples clubes.

Entre ellos, varios de LaLiga Hypermotion, como el Real Zaragoza, el Castellón, el Ceuta FC y el propio Córdoba CF. A nivel internacional, el União de Leiria, donde milita el exblanquiverde Genaro Rodríguez, también ha mostrado un fuerte interés en su incorporación. Todo apunta, no obstante, a que su destino acabará siendo el conjunto de La Romareda, independientemente de la categoría.