El Córdoba CF se desploma antes del descanso: líder en goles encajados en las primeras partes en Segunda

El Córdoba CF continúa deslizándose por una pendiente cada vez más pronunciada en LaLiga Hypermotion. Cinco derrotas consecutivas, 15 goles encajados en ese intervalo -una media de tres por partido- y una cadena de sensaciones que han pasado de incómodas a abiertamente preocupantes en apenas un par de semanas dibujan el complicado presente del equipo que dirige Iván Ania. Entre los múltiples factores que explican este bajón, uno sobresale con claridad: las deficientes puestas en escena. Las primeras mitades se han convertido en un lastre recurrente, como volvió a evidenciar el reciente duelo ante la Real Sociedad B en El Arcángel, donde apenas un cuarto de hora bastó para encarrilar el desenlace.

Las cifras sostienen ese diagnóstico. El cuadro califal es el equipo que más goles ha encajado antes del descanso en toda la categoría, con 23 tantos recibidos en los primeros 45 minutos a lo largo del curso. Esa cifra representa el 53,48% de los 43 goles encajados en total en lo que va de campeonato. Comparte ese registro con el Ceuta y la Cultural y Deportiva Leonesa. Lo más preocupante es la tendencia reciente: 11 de esos 23 goles -el 47,82%- han llegado en las últimas cinco jornadas. Además, 17 de esas dianas se produjeron antes de alcanzarse la media hora de partido.

Cinco citas para olvidar

Porque los cinco compromisos más recientes han dejado números especialmente duros. De los 15 goles recibidos, 11 llegaron en la primera mitad (73,33%), con un reparto temporal todavía más revelador: siete de ellos se encajaron antes del minuto 20.

Salvo en el duelo frente al Racing de Santander, en El Sardinero, donde los cordobesistas se adelantaron con un tanto de Trilli, y en la visita al Ceuta en el Estadio Alfonso Murube, que llegó a situarse con empate a dos antes de superarse ese primer tramo de encuentro -la sentencia llegó en el 27'-, en el resto de partidos los goles tempraneros marcaron definitivamente el rumbo de los tres puntos.

De hecho, el único de esos cinco encuentros en el que el conjunto cordobés no perdía al descanso fue el de Santander, con un 1-1 al paso por vestuarios. Incluso entonces, el inicio de la segunda mitad volvió a resultar letal: dos tantos encajados antes de rebasar los primeros cinco minutos de la reanudación terminaron de inclinar la balanza, merced de las dianas de Andrés Martín e Iñigo Vicente.

En el resto de los casos, al llegar al intermedio el equipo de Iván Ania ya tenía el marcador en contra sin capacidad posterior para revertirlo, como sucedió ante el propio Sanse, el Andorra, los ceutíes y el Almería.

Diego Bri pugna con el exblanquiverde Andrés Martín durante el choque en El Sardinero. / lof

La otra cara: la producción ofensiva

En ataque, el balance presenta un matiz diferente. En lo que va de temporada, el equipo de Iván Ania ha logrado 17 goles en las primeras mitades, a los que se suma uno más en el tiempo añadido antes del descanso. Por el contrario, en las segundas partes ha firmado 20 tantos, además de otros tres que llegaron más allá del minuto 90.

En las últimas cinco jornadas, sin embargo, también se aprecia una diferencia notable entre ambas fases del partido. De los siete goles marcados por el conjunto blanquiverde en ese periodo, solo tres llegaron antes del descanso: el ya citado de Trilli en Santander y los firmados por Jacobo González y Cristian Carracedo en el choque disputado en Ceuta.

Un dato que vuelve a subrayar la misma conclusión: el Córdoba CF ha demostrado capacidad para reaccionar en los segundos actos, pero con demasiada frecuencia lo hace cuando el marcador ya se ha torcido demasiado pronto. Y en una categoría tan exigente como la de plata, máxime con las ambiciones que se barajaban semanas atrás, comenzar a contracorriente se ha convertido en algo inviable.