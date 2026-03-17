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El Córdoba CF adelanta su partido ante el Mirandés para evitar coincidir con el España-Serbia

El cruce frente al conjunto jabato en El Arcángel, correspondiente a la jornada 32 de Liga, se disputará finalmente a las 19.00 horas del viernes 27 de marzo

Jacobo sortea la entrada de un rival durante el pasado Córdoba CF-Real Sociedad B.

Jacobo sortea la entrada de un rival durante el pasado Córdoba CF-Real Sociedad B. / Manuel Murillo

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

El Córdoba CF ya conoce el horario definitivo de su próximo compromiso como local frente al Mirandés. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de LaLiga Hypermotion, se disputará finalmente el 27 de marzo a las 19.00 horas en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, después de que haya sido adelantado respecto a su fijación inicial, prevista para las 21.30 horas.

La modificación responde a un ajuste de calendario para evitar la coincidencia con el partido amistoso que la Selección Española de Fútbol, dirigida por Luis de la Fuente, disputará ese mismo día frente a Selección de fútbol de Serbia a partir de las 21.00 horas en el Estadio de la Cerámica, hogar del Villarreal.

Condicionado por el calendario internacional

El amistoso ante Serbia surge como alternativa a la Finalissima, que inicialmente iba a celebrarse en Qatar, pero que terminó siendo suspendida. La cita enfrentaba a España con la campeona de la Copa América, la Selección Argentina de Fútbol, aunque no llegó a concretarse tras los problemas derivados del contexto geopolítico en Oriente Medio y el posterior desacuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Real Federación Española de Fútbol para encontrar nueva sede y fecha.

Como consecuencia, el combinado nacional ha reorganizado su agenda. Además del duelo ante Serbia, también ha reubicado el enfrentamiento previsto ante la Selección de fútbol de Egipto, que finalmente se disputará en España el próximo 31 de marzo, tras la cancelación inicial del encuentro que iba a celebrarse en Doha apenas un día antes.

Una agenda exigente

En clave blanquiverde, el ajuste horario no altera el día del partido, aunque sí modifica la rutina habitual en una semana especialmente cargada. Antes de recibir al Mirandés, el equipo de Iván Ania deberá visitar al Burgos en el Estadio El Plantío este domingo (14.00 horas), con el único propósito de cerrar la sangría de resultados negativos, después de caer jornada atrás frente a la Real Soceidad B en El Arcángel (0-2) y, con ello, firmar su quinta derrota consecutiva en Liga.

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Después, el calendario se comprimirá aún más. El 31 de marzo, el Córdoba CF visitará al Deportivo de La Coruña en el Estadio de Riazor (20.00 horas), en una semana que culminará con otro desplazamiento, en este caso al feudo del Cádiz, el 4 de abril (14.00 horas) en el ahora denominado comercialmente como JP Financial Estadio, antes Nuevo Mirandilla.

Mikel Goti presiona al realista Kita en un lance del pasado Córdoba CF-Real Sociedad B en El Arcángel.

Mikel Goti presiona al realista Kita en un lance del pasado Córdoba CF-Real Sociedad B en El Arcángel. / Manuel Murillo

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