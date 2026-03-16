Monterrubio llama a la calma en el Córdoba CF: "En estos momentos hay que mandar un mensaje de tranquilidad"

El Córdoba CF navega por aguas revueltas en LaLiga Hypermotion y desde la cúpula del club se intenta rebajar el clima de inquietud. Su consejero delegado, Antonio Fernández Monterrubio, lanzó durante la tarde-noche de este lunes un mensaje de calma tras la quinta derrota consecutiva del equipo, encajada este fin de semana frente a la Real Sociedad B en El Arcángel (0-2), un resultado que ha intensificado las dudas alrededor del conjunto que dirige Iván Ania...

El dirigente blanquiverde insistió en que la entidad mantiene serenidad pese a la dinámica negativa. «Estamos tranquilos. En estos momentos hay que mandar un mensaje de tranquilidad. Tenemos que saber dónde estamos, entendemos la frustración de la gente. Cuando se generan expectativas, pues pueden pasar estas cosas. Ahora se trata de seguir trabajando», afirmó.

Las declaraciones del CEO se produjeron en el marco de un acto celebrado este lunes en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba.

El contexto de la propiedad

Más allá de la parcela deportiva, Fernández Monterrubio también se refirió a la situación que atraviesa la propiedad del club, con sede en Baréin, en medio del clima de tensión que se vive en Oriente Medio.

El sevillano explicó que la inquietud existe en el entorno de los propietarios, aunque matizó que responde principalmente al contexto geopolítico que se vive en la región. «Están preocupados. No me refiero al fútbol, me refiero a la situación, al conflicto que se está viviendo. Está habiendo ataques dentro del territorio bareiní y, lógicamente, están preocupados», señaló.

Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, e Iván Ania, entrenador del primer equipo, durante la mesa redonda organizada por el Real Círculo de la Amistad. / A.J. González

Un debate sobre los valores del fútbol

Las palabras del CEO se produjeron durante una mesa redonda celebrada en el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad de Córdoba, dentro del Programa de Actividades 2026 del Aula de la Salud y del Deporte. El encuentro, titulado «Los valores y contravalores del fútbol», reunió a diferentes representantes del club para reflexionar sobre el papel del deporte más allá del terreno de juego.

También estuvieron presentes el director deportivo blanquiverde, Juan Gutiérrez Juanito; el entrenador del primer equipo, Iván Ania; y uno de los capitanes de la plantilla, Carlos Albarrán. El coloquio estuvo moderado por Manuel Guillén del Castillo, director del programa.

Durante la sesión, los participantes compartieron experiencias personales y profesionales para subrayar el papel del fútbol como herramienta de transmisión de valores como el compañerismo, el esfuerzo o la responsabilidad.