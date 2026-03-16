El Huesca destituye a Jon Pérez Bolo y eleva a 17 los entrenadores cesados en Segunda División

La inestabilidad en los banquillos continúa marcando el pulso de LaLiga Hypermotion. En ese sentido, el Huesca, rival del Córdoba CF durante la presente temporada, ha decidido mover ficha y poner fin a la etapa de Jon Pérez Bolo al frente de su primera plantilla. La decisión llega tras la reciente derrota frente al Málaga en La Rosaleda (5-3) y después de una dinámica preocupante en la que el conjunto oscense solo había logrado dos victorias en las últimas doce jornadas.

La medida no ha llegado sola, de hecho. En paralelo al cese del técnico bilbaíno, la entidad azulgrana ha optado también por reconfigurar su estructura deportiva, con la salida del que hasta ahora ejercía como director deportivo, Ángel Martín. Un movimiento doble -como el que realizó semanas atrás el Zaragoza- en busca de dar un giro al rumbo del equipo, instalado actualmente en la zona de descenso.

La apuesta por Bolo había llegado meses atrás, tras la destitución de Sergio Guilló, quien había iniciado el curso al frente del equipo hasta las primeras trece jornadas de Liga. Sin embargo, el relevo tampoco ha logrado estabilizar el rendimiento del conjunto de El Alcoraz, que atraviesa ahora uno de los momentos más delicados de la temporada. «La entidad agradece tanto al entrenador como a su cuerpo técnico su profesionalidad durante este tiempo, y les desea la mayor de las suertes en el futuro», reza el comunicado emitido por el club altoaragonés a través de sus canales sociales.

La decimoséptima destitución

El relevo en el banquillo del Huesca eleva a 17 el número de entrenadores destituidos en lo que va de temporada en Segunda División. La serie de ceses se abrió con la salida de Johan Plat en el Castellón, a la que siguió la de Raúl Llona en la Cultural y Deportiva Leonesa. Posteriormente llegaron los relevos de Asier Garitano en el Sporting de Gijón, Gabi Fernández en el Real Zaragoza, Fran Justo en el Mirandés y el propio Sergio Guilló en el Huesca.

La cadena continuó después con las salidas de Sergio Pellicer en el Málaga, Paco López en el Leganés, Ion Ansotegi en la Real Sociedad B -solo por una jornada, para coger las riendas del primer equipo-, Ibai Gómez en el Andorra y Guillermo Almada en el Real Valladolid, quien posteriormente recaló mediante traspaso en el Real Oviedo.

Jon Pérez Bolo, a la derecha de la imagen, junto a Iván Ania en el Huesca-Córdoba CF de este curso. / lof

También perdieron su puesto Jesús Galván en el Mirandés, Luis García Tevenet en el Valladolid, José Ángel Ziganda en la Cultural Leonesa -sustituido por Rubén de la Barrera- y Rubén Sellés en el Zaragoza, relevado por David Navarro.

El último en caer antes de este movimiento había sido Gaizka Garitano en el Cádiz, sustituido hace apenas una semana por Sergio González. A esa larga lista se suma ahora Jon Pérez Bolo.

Un equipo en apuros

Mientras tanto, la dirección del Huesca trabaja en la búsqueda del nuevo entrenador que tome las riendas del equipo, así como del responsable que asuma la dirección deportiva tras la salida de Ángel Martín.

La situación deportiva no admite demasiados márgenes, además. El conjunto oscense ocupa actualmente la decimonovena posición, con 31 puntos, y se encuentra a tres de la permanencia, marcada por el Leganés, que suma 34. La dinámica reciente tampoco invita al optimismo: solo un punto de los últimos doce posibles. Aún lejano se antoja su paso por El Arcángel, eso sí, fijado para la última jornada del campeonato regular.